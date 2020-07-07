На Мадагаскаре обнаружен миниатюрный предок динозавров
Крошечный убийца насекомых, который жил на Мадагаскаре примерно 237 миллионов лет назад во время триасового периода, достигал всего 10 сантиметров в высоту. Тем не менее, ученые утверждают, что Kongonaphon kely принадлежал к древней кладе орнитодиров — последних общих предков всех динозавров и птерозавров.
Как столь колоссальные существа, как динозавры, эволюционировали из таких скромных по размерам животных, остается предметом научных дискуссий, поскольку до сих пор найдено сравнительно немного образцов орнитодоров.
Вот почему окаменелости К. kely представляют такой интерес. Впервые они были обнаружены во время полевых работ в 1998 году на палеонтологическом участке на юго-западе Мадагаскара вместе с останками сотен других древних образцов.
K. kely — самый маленький из известных видов в семействе ранних динозавроморфов Lagerpetidae. Эти ранние орнитодоры, как известно, были небольшими, но теперь исследователи приходят к выводу, что размер обнаруженных образцов — вовсе не случайность.
«Хотя динозавры и гигантизм практически являются синонимами, анализ эволюции размеров тела у динозавров и других архозавров в контексте этого таксона и связанных с ним форм показывает, что самые ранние расходящиеся члены группы могли быть меньше, чем считалось ранее», — пишут авторы исследования.
Доказательства, подтверждающие это, представлены в виде зубов «убийцы крошечных насекомых» и ссадин на них, что соответствует диете, состоящей из насекомых с твердой оболочкой, отмечает команда.
Если исследователи правы, то, возможно, эти миниатюрные предки динозавров и птерозавров приспособили свои размеры, чтобы вторгаться в зоны ресурсов, которые ранее не были заняты архозаврами. Таким образом они получили некоторое эволюционное преимущество.
Взгляните на полет над ледяным марсианским кратером Королёва.