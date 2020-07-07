На Мадагаскаре обнаружен миниатюрный предок динозавров

K. kely — самый маленький из известных видов в семействе ранних динозавроморфов Lagerpetidae. Эти ранние орнитодоры, как известно, были небольшими, но теперь исследователи приходят к выводу, что размер обнаруженных образцов — вовсе не случайность.

«Хотя динозавры и гигантизм практически являются синонимами, анализ эволюции размеров тела у динозавров и других архозавров в контексте этого таксона и связанных с ним форм показывает, что самые ранние расходящиеся члены группы могли быть меньше, чем считалось ранее», — пишут авторы исследования.

Доказательства, подтверждающие это, представлены в виде зубов «убийцы крошечных насекомых» и ссадин на них, что соответствует диете, состоящей из насекомых с твердой оболочкой, отмечает команда.

Если исследователи правы, то, возможно, эти миниатюрные предки динозавров и птерозавров приспособили свои размеры, чтобы вторгаться в зоны ресурсов, которые ранее не были заняты архозаврами. Таким образом они получили некоторое эволюционное преимущество.

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