На Шри-Ланке нашли наконечники стрел возрастом 48 000 лет

В пещере Пахиянгала на юго-западе Шри-Ланки ученые нашли множество наконечников стрел возрастом до 48 тысяч лет. Возможно, это древнейшие свидетельства охоты с луком на территории Евразии и за пределами Африки вообще. Помимо наконечников, на месте раскопок также были найдены бусины и инструменты для шитья.
В настоящее время самым древним доказательством использования лука и стрел являются небольшие каменные наконечники, найденные в пещере Сибуду в Южной Африке, которым около 64 000 лет. За пределами Африки самыми древними находками ранее считались наконечники, найденные в Германии. Однако их возраст составляет всего 18 000 лет.
В общей сложности в пещере было найдено 130 каменных и костяных наконечников стрел со свидетельствами использования — микроскопическими повреждениями и следами жгутов, которыми они крепились к древку. Мелкие наконечники, вероятно, использовались для охоты на небольших обезьян и белок. Об этом свидетельствуют и кости этих животных, найденные в пещере. С течением времени размеры наконечников увеличивались, что может говорить о переходе к охоте на более крупную дичь, включая кабанов и оленей.
Также в пещере Пахиянгала были обнаружены хорошо сохранившиеся ножи, скребки и шило, сделанные из костей и зубов обезьян и оленей. Эти инструменты использовались для обработки шкур или растительных материалов.
Авторы исследования определили орудия, которые, по-видимому, были связаны с пресноводной рыбалкой в близлежащих тропических водоемах. Еще один инструмент с аккуратными выемками по бокам, похоже, использовался как челнок для создания тканых волокон, из которых могли делать сети или одежду.
Древние первооткрыватели тропических лесов также оставили доказательства социальной жизни — бусины из ракушек и небольшие блоки минеральных пигментов различных ярких цветов. Подобные артефакты ранее были обнаружены в Евразии и Юго-Восточной Азии, что может указывать на наличие сложных социальных взаимодействий между людьми, населявшими тропики Южной Азии.
Новое исследование подчеркивает, что археологи больше не могут связывать конкретные технологические, символические или культурные разработки людей плейстоцена с одним регионом или окружающей средой.
«Эти навыки позволили им колонизировать почти все континенты планеты примерно 10 000 лет назад, что четко указало нам путь к тому, чтобы стать глобальным видом, которым мы являемся сегодня», — заключает соавтор исследования Николь Бойвин,