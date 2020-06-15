На Шри-Ланке нашли наконечники стрел возрастом 48 000 лет

В общей сложности в пещере было найдено 130 каменных и костяных наконечников стрел со свидетельствами использования — микроскопическими повреждениями и следами жгутов, которыми они крепились к древку. Мелкие наконечники, вероятно, использовались для охоты на небольших обезьян и белок. Об этом свидетельствуют и кости этих животных, найденные в пещере. С течением времени размеры наконечников увеличивались, что может говорить о переходе к охоте на более крупную дичь, включая кабанов и оленей.

Также в пещере Пахиянгала были обнаружены хорошо сохранившиеся ножи, скребки и шило, сделанные из костей и зубов обезьян и оленей. Эти инструменты использовались для обработки шкур или растительных материалов.

Авторы исследования определили орудия, которые, по-видимому, были связаны с пресноводной рыбалкой в ​​близлежащих тропических водоемах. Еще один инструмент с аккуратными выемками по бокам, похоже, использовался как челнок для создания тканых волокон, из которых могли делать сети или одежду.