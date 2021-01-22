На Тайване нашли древнее логово гигантского хищного морского червя

Путем тщательного анализа окаменелых слоев морского дна, возраст которых составляет около 20 миллионов лет, ученые реконструировали логово гигантского подводного червя, который, скорее всего, прятался в отложениях, чтобы выпрыгивать на свою добычу из засады.
По словам исследователей, недавно идентифицированное существо, вероятно, является предком существующего сегодня пурпурного австралийского червя (Eunice aphroditois). Эти устрашающие существа могут вырастать до трех метров в длину. Например, один из найденных японскими учеными экземпляров был 299 см в длину, весил 433 г и имел 673 сегмента. Хищник с большой скоростью нападает на проплывающих мимо рыб, головоногих, ракообразных и прочих морских животных и разрывает их мощной хитиновой челюстью.
Международный коллектив палеонтологов обнаружил логово предка Eunice aphroditois у восточных берегов острова Тайвань.
Команда исследователей обработала данные 319 образцов, чтобы восстановить след окаменелый след животного и L-образную нору, диаметр которой составляет около 2-3 сантиметров, а длина — более двух метров.
Детально изучив структуру этих проходов и восстановив их трехмерную форму при помощи систем компьютерного моделирования, исследователи пришли к выводу, что эти лазы представляют собой логова крупных щетинковых червей, получивших название Pennichnus formosae.
Одна из морфологических особенностей окаменелости — высокая концентрация железа в верхней части норы. Это говорит о том, что древние черви использовали слизь для восстановления своих логовищ после нападения. Аналогичным образом, вход в эти тоннели был покрыт узорами, похожими по форме на перья птиц, которые были идентичны по своей форме выбросам песка, присутствующим на дне океана у входа в норы Eunice aphroditois.
Другие потенциальные обитатели P. formosae, включая креветок и моллюсков, были исключены: креветки, как правило, делают более открытые и более сложные норы, а форма и структура норы не соответствуют образцам, оставленным моллюсками.
Полученные данные заполняют пробел в наших знаниях о том, как этот тип существ эволюционировал и развивался с течением времени, и насколько драматичной была жизнь на дне океанов на протяжении миллионов лет.
«Подводя итог, мы выдвигаем гипотезу, что около 20 миллионов лет назад на юго-восточной границе Евразийского континента древние щетинковые черви колонизировали морское дно, ожидая в засаде проплывающую добычу. Когда жертва приближалась к червю, он вырывался из своей норы, хватая и утаскивая добычу в логово. Жертва пыталась убежать, что привело к нарушению осадка вокруг отверстия норы», — заключают исследователи.
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