На Тайване нашли древнее логово гигантского хищного морского червя

Путем тщательного анализа окаменелых слоев морского дна, возраст которых составляет около 20 миллионов лет, ученые реконструировали логово гигантского подводного червя, который, скорее всего, прятался в отложениях, чтобы выпрыгивать на свою добычу из засады.

По словам исследователей, недавно идентифицированное существо, вероятно, является предком существующего сегодня пурпурного австралийского червя (Eunice aphroditois). Эти устрашающие существа могут вырастать до трех метров в длину. Например, один из найденных японскими учеными экземпляров был 299 см в длину, весил 433 г и имел 673 сегмента. Хищник с большой скоростью нападает на проплывающих мимо рыб, головоногих, ракообразных и прочих морских животных и разрывает их мощной хитиновой челюстью.

Международный коллектив палеонтологов обнаружил логово предка Eunice aphroditois у восточных берегов острова Тайвань.