На Урале нашли кладбище пещерных медведей

Палеонтологи из Екатеринбурга впервые за 60 лет обнаружили кладбище древних пещерных медведей на Урале. Останкам, найденным на юге Свердловской области, более 30 тысяч лет, сообщил старший научный сотрудник Института экологии растении и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

«Была обследована новая пещера с кладбищем пещерных медведей. Такого рода пещеры, конечно, известны были на Урале и до этого, но они все были открыты давно, и многие уже разграблены туристами. Последнюю такую пещеру на Урале открыли в 60-х годах прошлого века. А эта пещера была открыта спелеологами недавно, и все сохранилось в непотревоженном состоянии, поэтому она оказалась неожиданной для нас.

По размерам пещерные медведи были значительно крупнее бурых, раза в полтора. Предполагают, что у них был светлый окрас», – говорит Косинцев.

Ранее была найдена подобная пещера в верховье реки Печора в Коми.

«Там тоже большое кладбище, но оно несколько иного типа: пещера имеет более простое строение, ход, внутри которого лежали кости. А новая имеет сложное строение в силу разных природных процессов», – уточнил Косинцев.

Находки направлены на исследования, ученым необходимо определить внешний вид животных, их возраст, рацион питания. Этим займутся российские лаборатории.