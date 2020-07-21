На Ямале нашли останки мамонта

Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного обнаружили на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района местные жители, сообщает «Научный центр изучения Арктики».

Среди находок оказались череп, ребра, а также фрагменты ступней мамонта. По предварительным данным, это молодая особь. Возраст находки предстоит определить экспертам после ряда исследований.

22 июля в Сеяху отправится экспедиция в составе археологов Научного центра изучения Арктики Андрея и Александра Гусевых, а также сотрудников окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского.

Как рассказал директор Научного центра изучения Арктики, кандидат технических наук Дмитрий Фролов, участники экспедиции исследуют найденные останки и соберут информацию о других возможных захоронениях гигантов ледникового периода в этом районе.