На Ямале нашли останки мамонта

Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного обнаружили на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района местные жители, сообщает «Научный центр изучения Арктики».
Среди находок оказались череп, ребра, а также фрагменты ступней мамонта. По предварительным данным, это молодая особь. Возраст находки предстоит определить экспертам после ряда исследований.
22 июля в Сеяху отправится экспедиция в составе археологов Научного центра изучения Арктики Андрея и Александра Гусевых, а также сотрудников окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского.
Как рассказал директор Научного центра изучения Арктики, кандидат технических наук Дмитрий Фролов, участники экспедиции исследуют найденные останки и соберут информацию о других возможных захоронениях гигантов ледникового периода в этом районе.
Обнаружение останков мамонтовой фауны — нередкое явление на Ямале. Самые известные находки — мамонтята Маша и Люба — были сделаны в 1988 и 2007 годах. Богатейшая коллекция костных останков мамонтовой фауны собрана учеными на Гыданском полуострове.
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