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Палеонтология

На Ямале нашли останки мамонта

National Geographic Россия
21 июля 2020
Останки мамонта, найденные на Ямале
Фото: arctic.yanao.ru
Останки мамонта, найденные на Ямале
Фото: arctic.yanao.ru
Ученые оценят палеонтологическую находку в ближайшее время.

Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного обнаружили на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района местные жители, сообщает «Научный центр изучения Арктики».

Среди находок оказались череп, ребра, а также фрагменты ступней мамонта. По предварительным данным, это молодая особь. Возраст находки предстоит определить экспертам после ряда исследований.

22 июля в Сеяху отправится экспедиция в составе археологов Научного центра изучения Арктики Андрея и Александра Гусевых, а также сотрудников окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского.

Как рассказал директор Научного центра изучения Арктики, кандидат технических наук Дмитрий Фролов, участники экспедиции исследуют найденные останки и соберут информацию о других возможных захоронениях гигантов ледникового периода в этом районе.

«В иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Необходимо зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований», — Дмитрий Фролов.
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Обнаружение останков мамонтовой фауны — нередкое явление на Ямале. Самые известные находки — мамонтята Маша и Люба — были сделаны в 1988 и 2007 годах. Богатейшая коллекция костных останков мамонтовой фауны собрана учеными на Гыданском полуострове.

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