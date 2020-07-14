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Палеонтология

На Южном Урале нашли останки дикобраза возрастом 120 000 лет

Михаил Сысоев
14 июля 2020
В этом регионе раньше дикобразов не находили.

Палеонтологи обнаружили на территории Южного Урала останки дикобраза, которым около 120 тысяч лет. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

«Мы планируем в конце июля начать работу, провести исследование на Южном Урале, там нами были найдены кости дикобраза. То, что на Урале когда-то жил дикобраз — это очень необычно, и было для нас неожиданно. Это показывает, что примерно около 120 тысяч лет назад у нас на Урале жили дикобразы», — Павел Косинцев.

Он отметил, что на данный момент ближайшая территория, на которой живут дикобразы, это территория Кавказа и юга Средней Азии, что на тысячи километров южнее места находки.

«Мы планируем установить, в каких условиях эти животные жили, провести реконструкцию растительности, дополнить материалы по тем видам, которые жили рядом. Нам необходимо собрать информацию, чтобы понять, почему они тогда жили, а потом ушли и больше на территории Урала не появились», — Павел Косинцев.

Косинцев пояснил, что были найдены зубы, кости черепа и скелета животного. Обитавший на Урале дикобраз был мельче современного. На Урале 120 тысяч лет назад в его рацион могли входить липа, рябина, лещина и другие кустарники.

«Удивительно то, что на Урал пришел не тот вид, который сейчас обитает в Средней Азии — индийский дикобраз, а более южный вид — малайский дикобраз», — добавил Косинцев. 

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