На Южном Урале нашли останки дикобраза возрастом 120 000 лет

Косинцев пояснил, что были найдены зубы, кости черепа и скелета животного. Обитавший на Урале дикобраз был мельче современного. На Урале 120 тысяч лет назад в его рацион могли входить липа, рябина, лещина и другие кустарники.

«Удивительно то, что на Урал пришел не тот вид, который сейчас обитает в Средней Азии — индийский дикобраз, а более южный вид — малайский дикобраз», — добавил Косинцев.

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