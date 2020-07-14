На Южном Урале нашли останки дикобраза возрастом 120 000 лет

Палеонтологи обнаружили на территории Южного Урала останки дикобраза, которым около 120 тысяч лет. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.
Он отметил, что на данный момент ближайшая территория, на которой живут дикобразы, это территория Кавказа и юга Средней Азии, что на тысячи километров южнее места находки.
Косинцев пояснил, что были найдены зубы, кости черепа и скелета животного. Обитавший на Урале дикобраз был мельче современного. На Урале 120 тысяч лет назад в его рацион могли входить липа, рябина, лещина и другие кустарники.
«Удивительно то, что на Урал пришел не тот вид, который сейчас обитает в Средней Азии — индийский дикобраз, а более южный вид — малайский дикобраз», — добавил Косинцев.
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