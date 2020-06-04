Найден древнейший ископаемый паразит на Земле

Хотя паразиты широко распространены в современных экосистемах, мы мало знаем о паразитизме в далеком прошлом. Вопрос о том, кода они впервые появились, остается загадкой. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, приближает нас на один шаг к этому ответу, поскольку документирует самый древний известный пример взаимоотношений паразита и хозяина.

Паразитизм определяется как явление, в котором один организм (паразит) питается и существует за счет другого (хозяин). При этом, паразитизм является формой симбиоза. Симбиотические отношения обычно рассматриваются как позитивные партнерские отношения. Например, взаимосвязь между коралловыми полипами и микроскопическими водорослями, которая имеет решающее значение для формирования коралловых рифов, приносит пользу обоим организмам.

Тем не менее, термин симбиоз может применяться к любым постоянным отношениям между организмами. В случае паразитизма, паразит всегда получает выгоду, в то время как хозяину причиняется вред. Это определение паразитизма, возможно, является одной из причин, почему история паразитов остается относительно неизвестной.