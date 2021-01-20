Найден древнейший прародитель морских звезд

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили окаменелость самого раннего животного, подобного морской звезде. Это создание проливает свет на происхождение современных морских звезд (класс Asteroidea). Прототип морской звезды, который имеет общие черты как с морскими лилиями, так и с современными морскими звездами. Таким образом, он является недостающим звеном для ученых, пытающихся собрать воедино их раннюю эволюционную историю.

Исключительно хорошо сохранившаяся окаменелость животного была обнаружена в горном хребте Антиатлас в Марокко. Возраст окаменелости оценивается в 480 миллионов лет. Научное название нового вида – Cantabrigiaster fezouataensis.

Как отмечают исследователи, строение С. fezouataensis примерно на 60% отличается от строения современных морских звезд и вместе с этим у этого беспозвоночного присутствуют черты морских лилий (Crinoidea), пассивных фильтраторов из класса иглокожих (Echinodermata).