Найден древнейший прародитель морских звезд

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили окаменелость самого раннего животного, подобного морской звезде. Это создание проливает свет на происхождение современных морских звезд (класс Asteroidea). Прототип морской звезды, который имеет общие черты как с морскими лилиями, так и с современными морскими звездами. Таким образом, он является недостающим звеном для ученых, пытающихся собрать воедино их раннюю эволюционную историю.
Исключительно хорошо сохранившаяся окаменелость животного была обнаружена в горном хребте Антиатлас в Марокко. Возраст окаменелости оценивается в 480 миллионов лет. Научное название нового вида – Cantabrigiaster fezouataensis.
Как отмечают исследователи, строение С. fezouataensis примерно на 60% отличается от строения современных морских звезд и вместе с этим у этого беспозвоночного присутствуют черты морских лилий (Crinoidea), пассивных фильтраторов из класса иглокожих (Echinodermata).
Beyond excited to announce that our paper on the origins of starfish ⭐️ is FINALLY out!!! w/@invertebratePal @EarthSciCam @RSocPublishing https://t.co/RM5KHOY666 pic.twitter.com/MWus8lYfzq— Aaron W. Hunter (@AFossilHunter) January 20, 2021
Открытие позволяет представить, какими были ранние этапы эволюции иглокожих в момент скачка биоразнообразия в ордовике (или ордовикской радиации), характеризующегося резким появлением количества новых видов в летописи окаменелостей. Ученые связывают это явление, достигшее пика 465 миллионов лет назад, с охлаждением океана, повышенной доступностью в нем питательных веществ и высоким содержанием кислорода в атмосфере.
Находка также означает, что теперь ученые могут использовать ее в качестве своеобразного шаблона – так они смогут выяснить, как иглокожие эволюционировали от этой сравнительно простой формы до сложно устроенных современных морских звезд.
Ученые на протяжении десятилетий не могли четко понять, как именно происходила эволюция морских звезд. Но новый вид настолько хорошо сохранился, что его тело, наконец, можно детально описать и проследить его эволюцию на «генеалогическом древе» морских звезд.
«Уровень детализации окаменелости поразителен — ее структура настолько сложна, что нам потребовалось некоторое время, чтобы понять ее значение», — сказал Хантер.
Исследователи изучили этот новый вид, каталогизировав сведения о сотнях животных, похожих на морских звезд. Они проиндексировали все структуры и особенности их тел, построив «карту» строения иглокожих, которую можно использовать, чтобы оценить, как С. fezouataensis связан с другими своими родственниками.
Они обнаружили, что у Cantabrigiaster присутствовала только ключевая или осевая часть тела, пищевая бороздка, по которой пища направляется вдоль каждой из конечностей морской звезды. Другие же внеосевые части тела морских звезд появились позже.
Авторы планируют расширить свою работу в поисках ранних иглокожих.
«Одна вещь, на которую мы надеемся ответить в будущем, — почему морские звезды развили именно пять конечностей. Кажется, что это самая устойчивая форма, которую они могут принять, но мы пока не знаем почему. Нам все еще нужно продолжать поиск окаменелостей, которые дадут нам это конкретное понимание, но, возвращаясь к ранним предкам, таким как Cantabrigiaster, мы приближаемся к этому ответу», — заключает Хантер.
Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters.