Найден новый вид утконосых динозавров
Палеонтологи объявили об открытии нового рода и вида гадрозаврид — семейства так называемых «утконосых» динозавров. Окаменелости были найдены в формации Менефи в округе Сан-Хуан, штат Нью-Мексико.
Новый динозавр, получивший название Ornatops incantatus, бродил по Земле около 80 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху.
По словам Макдональда, отложения формации датируются периодом от 84 до 78 миллионов лет назад и предшествует наиболее продуктивным образованиям динозавров верхнего мела в западной части Северной Америки, таким как формация Киртланд в Нью-Мексико, формация Кайпаровиц в штате Юта и формация Парка динозавров в Альберте.
Ornatops incantatus является членом Brachylophosaurini, группы динозавров-гадрозаврид, населявших западную часть Северной Америки 84-72 миллиона лет назад.
«Особенности крышки черепа и черепной коробки позволяют идентифицировать нового гадрозаврида как члена Brachylophosaurini, одного из нескольких субкладов внутри Saurolophinae, гадрозаврид с твердым гребешком», — пишут исследователи.
Новый вид тесно связан с двумя другими видами и, возможно, занимает промежуточное положение между Probrachylophosaurus bergei и Brachylophosaurus canadensis.
«Ornatops incantatus — первый брахилофозавриновый гадрозавр из Нью-Мексико и самый южный представитель группы. Это также первый гребенчатый брахилофозаурин, обнаруженный в южной части Ларамидии», — пишут исследователи.
Для семейства гадрозаврид характерен гребень различных форм. В этом гребне находились носовые полости, которые, вероятно, служили для воспроизведения громких звуков. Гадрозавриды вели стадный образ жизни, строили гнезда, охраняли кладку и вместе заботились о потомстве.
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