Найден новый вид утконосых динозавров

Палеонтологи объявили об открытии нового рода и вида гадрозаврид — семейства так называемых «утконосых» динозавров. Окаменелости были найдены в формации Менефи в округе Сан-Хуан, штат Нью-Мексико.

Новый динозавр, получивший название Ornatops incantatus, бродил по Земле около 80 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху.