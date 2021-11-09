Найден первый гренландский динозавр

Около 214 миллионов лет назад на территории современной Гренландии жил двуногий динозавр Issi saaneq. Травоядное животное среднего размера с длинной шеей было предшественником завроподов – самых крупных наземных представителей фауны, когда-либо существовавших. Два черепа известны с 1994 года – тогда они были отнесены к платеозаврам Plateosaurus trossingensis. Впоследствии по всему миру были найдены новые образцы ископаемых костей, что позволило узнать о платеозаврах больше и найти различия с находкой из Гренландии.
Исследование провели ученые из Португалии, Дании и Германии. Команда исследовала кости с помощью микрокомпьютерной томографии, которая позволила визуализировать внутренние структуры и кости, создав 3D-модель. Выяснилось, что хотя останки принадлежат тому же семейству платеозаврид (Plateosauridae), речь идет о не известном ранее виде. Ему было дано имя, которое в переводе с языка гренландских инуитов означает «холодная кость».
Один из черепов принадлежал молодой особи, другой – более взрослой: у обоих образцов отличаются только пропорции. При этом гренландский динозавр не похож завроподоморфов, а ближайшие параллели прослеживаются с бразильскими динозаврами, такими как Macrocollum и Unaysaurus, которые почти на 15 миллионов лет старше. По сути, это промежуточное звено между ними и европейским платеозавром.
Issi saaneq жил во время позднего триаса (235-201 миллион лет назад): в то время суперконтинент Пангея распался, и началось формирование Атлантического океана. Палеонтологи поясняют, что тогда на Земле происходили климатические изменения, которые стали стимулом для расселения травоядных динозавров по Европе и другим регионам.
Результаты исследования стали первым доказательством существования отдельного вида гренландских динозавров. Это не только расширяет знания о разнообразии динозавров в конце триаса, но также позволяет проследить эволюционные пути динозавров и, в частности, появление более поздней (150 миллионов лет назад) группы завроподов. После окончания научных работ находки будут переданы в Музей естественной истории Дании.
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