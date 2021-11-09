Найден первый гренландский динозавр

Один из черепов принадлежал молодой особи, другой – более взрослой: у обоих образцов отличаются только пропорции. При этом гренландский динозавр не похож завроподоморфов, а ближайшие параллели прослеживаются с бразильскими динозаврами, такими как Macrocollum и Unaysaurus, которые почти на 15 миллионов лет старше. По сути, это промежуточное звено между ними и европейским платеозавром.

Issi saaneq жил во время позднего триаса (235-201 миллион лет назад): в то время суперконтинент Пангея распался, и началось формирование Атлантического океана. Палеонтологи поясняют, что тогда на Земле происходили климатические изменения, которые стали стимулом для расселения травоядных динозавров по Европе и другим регионам.

Результаты исследования стали первым доказательством существования отдельного вида гренландских динозавров. Это не только расширяет знания о разнообразии динозавров в конце триаса, но также позволяет проследить эволюционные пути динозавров и, в частности, появление более поздней (150 миллионов лет назад) группы завроподов. После окончания научных работ находки будут переданы в Музей естественной истории Дании.

Посмотрите на гигантского динозавра из Аргентины.