Найдена одна из самых крупных саблезубых кошек в истории
Палеонтологи из Университета штата Огайо в Мэрион и Университета Гонзага идентифицировали новый вид крупного махайрода — саблезубого тигра — из окаменелых останков, найденных в Северной Америке.
Животное обитало на территории современной Северной Америки от 5,5 до 9 миллионов лет назад в эпоху миоцена. Оно принадлежит к Machairodus, роду крупных саблезубых кошек, обитавших в Африке, Евразии и Северной Америке, и является древним родственником самого известного саблезубого кота – смилодона.
Представитель нового вида, который получил название Machairodus lahayishupup humerus, имел массу до 410 кг, что делает его одним из крупнейших кошачьих в истории Земли.
Доктор Каледе и его коллега, доктор Джон Оркатт с факультета биологии Университета Гонзага, исследовали несколько плечевых костей Machairodus lahayishupup из музеев Орегона, Айдахо, Калифорнии и Техаса.
«Это были явно большие кошки. Мы начали с нескольких предположений, основанных на их возрасте, в диапазоне от 5,5 до 9 миллионов лет, и на их размере, потому что эти штуки были огромными», – сказал Оркатт.
Самая большая из семи доступных для анализа окаменелостей Machairodus lahayishupup humerus была более 46 см в длину и 4 см в диаметре. Для сравнения, у среднего современного взрослого самца льва плечевая кость составляет около 33 см в длину.
Исследователи рассчитали размеры тела нового вида на основе связи между размерами найденных окаменелостей и массой тела у современных больших кошек. Ученые полагают, что М. lahayishupup humerus мог охотиться на носорогов, гигантских верблюдов и гигантских ленивцев, широко распространенных в то время.