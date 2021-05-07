Найдена одна из самых крупных саблезубых кошек в истории

Доктор Каледе и его коллега, доктор Джон Оркатт с факультета биологии Университета Гонзага, исследовали несколько плечевых костей Machairodus lahayishupup из музеев Орегона, Айдахо, Калифорнии и Техаса.

«Это были явно большие кошки. Мы начали с нескольких предположений, основанных на их возрасте, в диапазоне от 5,5 до 9 миллионов лет, и на их размере, потому что эти штуки были огромными», – сказал Оркатт.

Самая большая из семи доступных для анализа окаменелостей Machairodus lahayishupup humerus была более 46 см в длину и 4 см в диаметре. Для сравнения, у среднего современного взрослого самца льва плечевая кость составляет около 33 см в длину.

Исследователи рассчитали размеры тела нового вида на основе связи между размерами найденных окаменелостей и массой тела у современных больших кошек. Ученые полагают, что М. lahayishupup humerus мог охотиться на носорогов, гигантских верблюдов и гигантских ленивцев, широко распространенных в то время.