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Палеонтология

Найдена одна из самых крупных саблезубых кошек в истории

National Geographic Россия
07 мая 2021
Machairodus lahayishupup humerus
Machairodus lahayishupup humerus в представлении художника
Фото: Roger Witter
Она могла охотиться на животных размером с бизона.

Палеонтологи из Университета штата Огайо в Мэрион и Университета Гонзага идентифицировали новый вид крупного махайрода — саблезубого тигра — из окаменелых останков, найденных в Северной Америке.

Животное обитало на территории современной Северной Америки от 5,5 до 9 миллионов лет назад в эпоху миоцена. Оно принадлежит к Machairodus, роду крупных саблезубых кошек, обитавших в Африке, Евразии и Северной Америке, и является древним родственником самого известного саблезубого кота – смилодона.

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Представитель нового вида, который получил название Machairodus lahayishupup humerus, имел массу до 410 кг, что делает его одним из крупнейших кошачьих в истории Земли.

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Джонатан Каледе

соавтор исследования

«Мы полагаем, что это были животные, которые регулярно убивали добычу размером с бизона. На тот момент это была самая большая кошка из когда-либо живших».

Доктор Каледе и его коллега, доктор Джон Оркатт с факультета биологии Университета Гонзага, исследовали несколько плечевых костей Machairodus lahayishupup из музеев Орегона, Айдахо, Калифорнии и Техаса.

«Это были явно большие кошки. Мы начали с нескольких предположений, основанных на их возрасте, в диапазоне от 5,5 до 9 миллионов лет, и на их размере, потому что эти штуки были огромными», – сказал Оркатт.

Самая большая из семи доступных для анализа окаменелостей Machairodus lahayishupup humerus была более 46 см в длину и 4 см в диаметре. Для сравнения, у среднего современного взрослого самца льва плечевая кость составляет около 33 см в длину.

Исследователи рассчитали размеры тела нового вида на основе связи между размерами найденных окаменелостей и массой тела у современных больших кошек. Ученые полагают, что М. lahayishupup humerus мог охотиться на носорогов, гигантских верблюдов и гигантских ленивцев, широко распространенных в то время. 

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