Найдены окаменелости черепахи, пережившей «великое массовое вымирание»
Адан Перес Гарсия — палеонтолог из Группы эволюционной биологии Национального университета дистанционного образования в Испании. В течение 10 лет Гарсия изучал найденные во Франции окаменелые останки примитивной черепахи, обитавшей в Лавразии — древнем континенте, составными частями которого были современные Евразия и Северная Америка и расколовшемся 135-200 миллионов лет назад.
Название этого вида черепахи — Laurasichersis relicta. Она жила на суше, а ее раковина была чуть более 60 сантиметров. Как и другие примитивные рептилии, черепаха не могла втянуть в раковину свою шею. Это физическое ограничение компенсировали другие защитные механизмы — например, броня с большими твердыми шипами, расположенными на шее, ногах и хвосте.
Ученым известно, что рогатые черепахи или мейоланиды в доисторическом суперконтиненте Гондвана, расположенном в сегодняшнем Южном полушарии, смогли пережить массовое вымирание, уничтожившее 70% всех живых существ на планете. Они почти сохранились до нынешних времен, но встреча с первыми людьми, которые, вероятно, активно на них охотились, привела их к вымиранию.
Однако до нынешнего момента ученым не был известен ни один вид, который сумел был пережить падение метеорита и связанные с этим последующие катастрофические события в Северном полушарии планеты. Laurasichersis relicta стал первым из них.
«Фауна европейских черепах претерпела радикальные изменения: большинство форм, населявших этот континент, исчезли, и их роль во многих экосистемах оставалась вакантной до относительно быстрого прибытия новых групп из Северной Америки, Африки и Азии», — отмечает Гарсия.
Ранее ученые считали, что все сухопутные черепахи, которые поселились в этом районе после массового вымирания, принадлежали к двум линиям, от которых происходят все современные черепахи. Исследования Переса Гарсии подтверждают, что L. relicta развивалась независимо от этих видов. По словам палеонтолога, эта черепаха происходит из другого региона планеты.
Все проанализированные окаменелости L. relicta хранятся в палеонтологической коллекции Национального музея естественной истории Парижа.
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