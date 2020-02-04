Найдены окаменелости черепахи, пережившей «великое массовое вымирание»

Адан Перес Гарсия — палеонтолог из Группы эволюционной биологии Национального университета дистанционного образования в Испании. В течение 10 лет Гарсия изучал найденные во Франции окаменелые останки примитивной черепахи, обитавшей в Лавразии — древнем континенте, составными частями которого были современные Евразия и Северная Америка и расколовшемся 135-200 миллионов лет назад.

Название этого вида черепахи — Laurasichersis relicta. Она жила на суше, а ее раковина была чуть более 60 сантиметров. Как и другие примитивные рептилии, черепаха не могла втянуть в раковину свою шею. Это физическое ограничение компенсировали другие защитные механизмы — например, броня с большими твердыми шипами, расположенными на шее, ногах и хвосте.