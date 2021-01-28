Найдены редчайшие останки малышей-тираннозавров

Тираннозавры — это не только знаменитый ти-рекс, но и целое семейство других динозавров от мала до велика — тираннозаврид, которые жили около 70 миллионов лет назад. Это семейство включает в себя не только монотипичный род тираннозавра рекса, но и другие подсемейства и виды — например, альбертозавров и дасплетозавров. Вне зависимости от размера, тираннозавриды были одними из главных хищников позднего мелового периода.

Хотя (благодаря интересу к этим динозаврам как в науке, так и в массовой культуре) тираннозавриды изучены довольно хорошо, до сих палеонтологи знали крайне мало о том, что из себя представляли эти рептилии в раннем детстве и на совсем ранних этапах развития — например, эмбриональном. Яйца и эмбрионы тираннозаврид до сих пор так и не найдены, а останки юных особей хотя и известны, но встречаются крайне редко.

Группе палеонтологов из Эдинбургского университета удалось приоткрыть завесу этой тайны, открыв и описав останки двух малышей из семейства тираннозаврид, найденных в Канаде и в США. Их исследование опубликовано в журнале Canadian Journal of Earth Sciences.