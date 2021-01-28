Найдены редчайшие останки малышей-тираннозавров

Тираннозавры — это не только знаменитый ти-рекс, но и целое семейство других динозавров от мала до велика — тираннозаврид, которые жили около 70 миллионов лет назад. Это семейство включает в себя не только монотипичный род тираннозавра рекса, но и другие подсемейства и виды — например, альбертозавров и дасплетозавров. Вне зависимости от размера, тираннозавриды были одними из главных хищников позднего мелового периода.
Хотя (благодаря интересу к этим динозаврам как в науке, так и в массовой культуре) тираннозавриды изучены довольно хорошо, до сих палеонтологи знали крайне мало о том, что из себя представляли эти рептилии в раннем детстве и на совсем ранних этапах развития — например, эмбриональном. Яйца и эмбрионы тираннозаврид до сих пор так и не найдены, а останки юных особей хотя и известны, но встречаются крайне редко.
Группе палеонтологов из Эдинбургского университета удалось приоткрыть завесу этой тайны, открыв и описав останки двух малышей из семейства тираннозаврид, найденных в Канаде и в США. Их исследование опубликовано в журнале Canadian Journal of Earth Sciences.
Исследователи обнаружили две представляющие интерес окаменелости: маленький коготь c пальца задней лапы альбертозавра вида Albertosaurus sarcophagus и крошечную нижнюю челюсть дасплетозавра. Возраст когтя примерно 71,5 миллиона лет, а возраст челюстной кости — около 75 миллионов лет.
«Эти кости не только открывают окно в мир детенышей тираннозавров, но и помогут нам составить представление об их размерах и внешнем виде. Например, теперь мы практически уверены, что маленькие тираннозавриды были самыми крупными детенышами, которые когда-либо вылуплялись из яиц. А еще они уже тогда были поразительно похожи на своих родителей», — говорит ведущий автор исследования Грег Фанстон из Школы наук о Земле при Эдинбургском университете. Он утверждает, что это первое открытие такого рода.
3D-сканирование хрупких окаменелостей показало, что детеныши были около 90 сантиметров в длину, когда появлялись на свет из яиц. Основываясь на этих данных, исследователи предполагают, что яйца тираннозавров были размером около 43 сантиметров. В частности благодаря этому открытию в будущем можно будет узнать больше о гнездовых привычках динозавров.
Что касается челюстной кости детеныша дасплетозавра, то она даже у юного ящера уже имела характерные «тираннозавриные» признаки, например, четкие подбородок и бороздки.
Маленькие окаменелости и в особенности хрупкие останки детенышей динозавров часто труднее найти, потому что они легче вымываются из геологических пород. Исследователи планируют продолжить изучение мест, где были обнаружены два экземпляра, и надеются, что обнаружат еще больше подобных находок.
Сейчас наступил настоящий «золотой век» палеонтологии — благодаря новым технологиям и методам анализа ученые узнают о динозаврах все больше интересного. Почитайте, какие открытия были сделаны о древних ящерах в последнее время.