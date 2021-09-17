Найдены свидетельства того, что люди шили одежду ещё 120 000 лет назад

Группа ученых во главе с Эмили Халлетт из Института истории человечества Макса Планка в Германии утверждают, что они нашли одно из самых ранних свидетельств того, что люди использовали одежду. Их выводы связаны с анализом находок из Пещеры контрабандистов в Марокко.

Ученые обнаружили в пещере костные фрагменты животных возрастом от 120 до 90 тысяч лет, которые были использованы людьми как инструменты, более всего подходящие для обработки меха и кожи. О таком их назначении также свидетельствует характер и степень изношенности инструментов.