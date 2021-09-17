Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

Найдены свидетельства того, что люди шили одежду ещё 120 000 лет назад

National Geographic Россия
17 сентября 2021
0003.jpeg
Фото: Niccolò Cerasoni
Хотя ученые считают, что Homo делали это и раньше.

Группа ученых во главе с Эмили Халлетт из Института истории человечества Макса Планка в Германии утверждают, что они нашли одно из самых ранних свидетельств того, что люди использовали одежду. Их выводы связаны с анализом находок из Пещеры контрабандистов в Марокко.

Ученые обнаружили в пещере костные фрагменты животных возрастом от 120 до 90 тысяч лет, которые были использованы людьми как инструменты, более всего подходящие для обработки меха и кожи. О таком их назначении также свидетельствует характер и степень изношенности инструментов. 

«Крайне маловероятно, что органически материалы, такие как кожа и мех, сохранятся в таких старых отложениях, поэтому мы остались с доказательствами, которые включают инструменты и кости животных, сохранившие следы кожных покровов. Мы можем сопоставить эти свидетельства и предположить, что люди использовали костяные инструменты для изготовления кожи и меха, которые, вероятно, использовались для изготовления одежды», — Эмили Халлетт.

Впрочем, Халлетт признается, что прямых доказательств изготовления одежды этими древними людьми все же нет, и они могли использовать кожу для других целей, помимо одежды.

Тем не менее, одежда из меха и кожи была бы особенно полезной для людей в тот период. Когда первые люди вышли из Африки, они могли столкнуться с неблагоприятными климатическими условиями и должны были предпринимать меры, чтобы выживать.

По словам Халлетт для производства инструментов использовались кости трех видов животных — дикой кошки, песчаной лисицы и шакала. Их нижние челюсти в форме лопатки хорошо подходили для обработки кожи. Всего было найдено 62 таких инструмента.

0001.jpg
Кошка и лисица, из костей которых можно было сделать инструмент, не прокалывающий шкуру
Фото: Niccolò Cerasoni
0002.jpg
Пещере контрабандистов
Фото: Niccolò Cerasoni

Халлетт добавила, что, по ее мнению, европейские неандертальцы и другие родственные им виды шили одежду из шкур животных более 120 тысяч лет назад.

«Одежда и расширенные инструменты ранних людей, вероятно, являются частью того пакета, который привел к адаптивному успеху людей и нашей способности добиваться успеха в глобальном масштабе и в климатически экстремальных регионах.

Ранние даты появления этих инструментов из Пещеры контрабандистов помогают нам глубже понять происхождение этой технологии и ее распространение среди различных популяций древних людей», — заключают исследователи.

рекомендации
Снежинка

Хижина полярного отшельника: путешествие Фёдора Конюхова на дрейфующей полярной станции

Планета Земля

В ту степь – путешествие по Калмыкии