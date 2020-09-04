Насколько огромным был мегалодон: новое исследование

Мегалодон (Carcharocles megalodon) считается одним из крупнейших морских хищников за всю историю планеты, однако споры о его размерах ведутся уже сотню лет. Причина в том, что мегалодон был древней акулой из класса хрящевых рыб, останки которых очень плохо каменеют и практически не сохраняются. По сути, все, что могут показать исследователи — это огромные зубы зловещего хищника.

Первая попытка реконструкции челюсти мегалодона была предпринята профессором Бэшфордом Дином в 1909 году. Размеры получившейся конструкции поразили ученого, и он объявил миру, что хищник был сопоставим с парой трамвайных вагонов, достигая 30 метров в длину. Позднее оценки Дина опровергли, указав, что ученый неправильно реконструировал челюсть из-за недостаточных знаний о числе и расположении зубов рыбы.

Исследователи, начиная с 70-х годов прошлого века по начало ХХI века, использовали разные методологии, но, озвучивали довольно похожие цифры. Мегалодон, по их расчетам, достигал длины от 13 до 18 метров. Однако последнее крупное исследование на эту тему, опубликованное в 2015 году, несколько уменьшило древнюю акулу — до 10 метров в среднем, и 15 метров, максимум.