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Палеонтология

Неандертальцы были пионерами в освоении морских ресурсов

30 марта 2020
Фигейра-Брава
Фото: Pedro Souto © João Zilhão
Эти гоминины умели не только охотиться на мамонтов.

Ученые под руководством Жоао Жильяо из Университета Барселоны опубликовали исследование о раскопках в пещерах Фигейра-Брава, в Португалии. Это место использовалось неандертальцами в качестве укрытия примерно 86 000-10 6000 лет назад. Исследование показывает, что рыболовство и сбор моллюсков внесли существенный вклад в натуральное хозяйство жителей Фигейра-Бравы. Актуальность этого открытия заключается в том, что доселе было мало доказательств того, что эти практики были распространены среди неандертальцев.

Ученые выяснили, что половину рациона жителей Фигейра-Бравы составляли прибрежные ресурсы: мидии и моллюски; ракообразные (коричневый краб и краб-паук), рыбы (акулы, угри, морские лещи, кефаль), птицы (кряква, гуси, бакланы, цапли, гагры) и млекопитающие (дельфины, тюлени). Неандертальцы также охотились на оленей, коз, лошадей, зубров, а также на мелких животных, таких как черепахи.

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Кусочки моллюсков Ruditapes decussatus, найденные в пещерах.
Фото: Mariana Nabais © João Zilhão
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Фрагменты коричневого краба, найденные на стоянке.
Фото: José Paulo Ruas © João Zilhão

Для обогрева жилищ и приготовления пищи неандертальцы из Фигейра-Бравы чаще всего использовали кедровую сосну. В исследовании также приводятся доводы, свидетельствующие о предвзятости мнения, что неандертальцы жили преимущественно в холодных тундровых регионах и были экспертами по охоте на мамонтов.

«Большинство неандертальцев жили в южных регионах, особенно на территории современной Италии и на Пиренейском полуострове, и их образ жизни был очень похож на образ жизни жителей Фигейра-Бравы», — Жоао Жильяо

Жильяо придерживается теории о том, что неандертальцы были непосредственными предками человека, а не являлись отдельным видом. Автор исследования подчеркивает, что открытия в Фигейра-Браве свидетельствуют о том, что знакомство людей с морем и его ресурсами произошло гораздо раньше, чем считали ученые.

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