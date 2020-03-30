Неандертальцы были пионерами в освоении морских ресурсов

Ученые под руководством Жоао Жильяо из Университета Барселоны опубликовали исследование о раскопках в пещерах Фигейра-Брава, в Португалии. Это место использовалось неандертальцами в качестве укрытия примерно 86 000-10 6000 лет назад. Исследование показывает, что рыболовство и сбор моллюсков внесли существенный вклад в натуральное хозяйство жителей Фигейра-Бравы. Актуальность этого открытия заключается в том, что доселе было мало доказательств того, что эти практики были распространены среди неандертальцев.

Ученые выяснили, что половину рациона жителей Фигейра-Бравы составляли прибрежные ресурсы: мидии и моллюски; ракообразные (коричневый краб и краб-паук), рыбы (акулы, угри, морские лещи, кефаль), птицы (кряква, гуси, бакланы, цапли, гагры) и млекопитающие (дельфины, тюлени). Неандертальцы также охотились на оленей, коз, лошадей, зубров, а также на мелких животных, таких как черепахи.