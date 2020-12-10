Неандертальцы действительно хоронили своих мертвецов: новое доказательство

В 1970-х годах на археологическом участке Ла Феррасси на юго-западе Франции были найдены останки нескольких неандертальцев возрастом около 41 000 лет, в том числе ребенка, который был обозначен как La Ferrassie 8.

Когда древние останки были впервые обнаружены, большая часть научного сообщества сошлась во мнении, что скелеты представляют собой преднамеренные захоронения. Тем не менее, в современной археологии возникают сомнения по поводу вопроса о том, действительно ли неандертальцы закапывали в землю своих мертвецов.

Частично эти вопросы связаны с устаревшими археологическими методами, которые археологи использовали с начала ХХ века. Поэтому группа из Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального музея естественной истории Франции провела тщательную переоценку древних останков La Ferrassie 8, которые хранятся в музее почти 50 лет.

«Обнаружение и контекст этого скелета считаются плохо задокументированными, но на самом деле этот недостаток связан с отсутствием необходимой обработки информации и материалов из Ла Феррасси, относящихся к предпоследней фазе раскопок (1968–1973). Огромное количество данных осталось неоцененным до нашего текущего исследования», — пишут авторы работы.

В новой работе исследователи рассмотрели записные книжки и полевые дневники, использованные первоначальной командой раскопок, и проанализировали кости La Ferrassie 8. Они также провели новые раскопки и анализы в пещере Ла-Феррасси.