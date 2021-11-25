Неандертальцы могли быстрее стареть: гипотеза выросла из древнего молочного зуба

У современного человека первые молочные зубы появляются в возрасте от шести до десяти месяцев. Они сохраняются примерно шесть лет.
Время, когда «зубная фея» активно сотрудничает с нами, забирая молочные зубы и постепенно заменяя на коренные, называется периодом сменного прикуса. Он длится 3-4 месяца и считается от выпадения молочного зуба до прорезывания постоянного.
Предыдущие исследования показали, что эмаль на молочных зубах человека содержит неонатальные линии, которые отмечают точку образования эмали до и после рождения ребенка. По мере ежедневного роста эмали на ней появляются поперечные полосы: по расстоянию между ними можно определить степень роста зуба за день.
В новом исследовании ученые использовали всю эту информацию, когда анализировали молочный зуб ребенка-неандертальца. Ребенок жил примерно 120 тысяч лет назад недалеко от нынешнего города Крапина в Хорватии.
Выяснилось, что найденный молочный зуб вырос у древнего малыша уже в возрасте от четырех до семи месяцев.
Из этого открытия напрашивается вывод, что дети неандертальцев начинали есть твердую и разнообразную пищу раньше, чем мы. Необходимость этого проста: у нашего предка мозг был больше по объему, чем у современного человека, а значит, хорошее питание ему могло потребоваться быстрее.
Но есть и обратная сторона большого мозга. Соавтор исследования Беннетт Холли Смит говорит, что скорость роста молочных зубов предполагает более высокий уровень смертности среди этого вида. Раннее появление зубов означает, что тела неандертальцев также могли стареть быстрее, чем у человека.