Неандертальцы могли быстрее стареть: гипотеза выросла из древнего молочного зуба

У современного человека первые молочные зубы появляются в возрасте от шести до десяти месяцев. Они сохраняются примерно шесть лет.

Время, когда «зубная фея» активно сотрудничает с нами, забирая молочные зубы и постепенно заменяя на коренные, называется периодом сменного прикуса. Он длится 3-4 месяца и считается от выпадения молочного зуба до прорезывания постоянного.

Предыдущие исследования показали, что эмаль на молочных зубах человека содержит неонатальные линии, которые отмечают точку образования эмали до и после рождения ребенка. По мере ежедневного роста эмали на ней появляются поперечные полосы: по расстоянию между ними можно определить степень роста зуба за день.

В новом исследовании ученые использовали всю эту информацию, когда анализировали молочный зуб ребенка-неандертальца. Ребенок жил примерно 120 тысяч лет назад недалеко от нынешнего города Крапина в Хорватии.

Выяснилось, что найденный молочный зуб вырос у древнего малыша уже в возрасте от четырех до семи месяцев.