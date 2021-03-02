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Палеонтология

Неандертальцы могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь

National Geographic Россия
02 марта 2021
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Ученые полагают, что Homo neanderthalis были способны общаться друг с другом при помощи языка.

Новое исследование показало, что наши родичи-неандертальцы (Homo neanderthalis) обладали способностью слышать и воспроизводить звуки речи современных людей. Основываясь на подробном анализе и цифровой реконструкции структуры костей в их черепах, исследование разрешает один аспект многолетних споров о лингвистических возможностях неандертальцев.

«Это одно из самых важных исследований, в которых я принимал участие за всю свою карьеру. Результаты убедительны и ясно показывают, что неандертальцы обладали способностью воспринимать и воспроизводить человеческую речь. Это одно из очень немногих текущих направлений исследований, которые опираются на ископаемые останки для изучения эволюции языка, заведомо сложного предмета в антропологии», — Рольф Куам, соавтор исследования из Бингемтонского университета.

Представление о том, что неандертальцы были гораздо более примитивными, чем современные люди (Homo sapiens), устарело, и в последние годы появляется все больше свидетельств того, что они были намного умнее, чем мы предполагали. Они разрабатывали технологии, создавали инструменты и произведения искусства, устраивали похороны своих умерших.

Говорили ли они друг с другом на самом деле, остается загадкой. Их сложное поведение, кажется, предполагает, что они должны были быть в состоянии общаться, но некоторые ученые утверждали, что только современные люди когда-либо обладали умственными способностями к сложным языковым процессам.

Команда ученых под руководством палеоантрополога Мерседес Конде-Вальверде из Университета Алькала в Испании провела компьютерную томографию с высоким разрешением черепов пяти неандертальцев, чтобы создать виртуальные 3D-модели структур их ушей.

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Они также смоделировали структуры ушей у Homo sapiens и гораздо более древнюю окаменелость — череп гоминида, найденного в пещерах Сима де лос Уэсос, также известного как Sima hominin, предка неандертальцев, который жил примерно 430 000 лет назад.

Затем была использована модель слуховой способности этих структур из области слуховой биоинженерии, чтобы понять частотный диапазон, к которому уши были наиболее чувствительны. Команда обнаружила, что неандертальцы лучше слышали в диапазоне от 4 до 5 килогерц, чем Sima hominin, и что занимаемая полоса пропускания неандертальцев была ближе к полосе пропускания современных людей, чем у гоминидов Сима.

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Mercedes Conde-Valverde Ширина полосы частот современных людей (синий), неандертальцев (серый) и гоминида Сима
«Это действительно ключ. Наличие схожих слуховых способностей, особенно полосы пропускания, демонстрирует, что неандертальцы обладали системой связи, столь же сложной и эффективной, как современная человеческая речь», — Мерседес Конде-Вальверде.

Интересно, что занимаемая полоса пропускания неандертальцев расширилась до частот выше 3 килогерц, которые в основном участвуют в производстве согласных. Это, как отметила команда, позволит отличить неандертальские вокализации от гласных вокализаций нечеловеческих приматов и других млекопитающих.

Исследователи предупреждают, что наличие анатомии, способной воспроизводить и слышать речь, не обязательно означает, что неандертальцы обладали для этого когнитивными способностями. Однако ученые склонны считать, что неандертальцы общались друг с другом.

«Наши результаты, вместе с недавними открытиями, указывающими на символическое поведение неандертальцев, подтверждают идею о том, что они обладали определенным типом человеческого языка, который который сильно отличался по своей сложности и эффективности от любой другой системы устного общения, использующейся нечеловеческими организмами на планете», — пишут авторы работы.

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