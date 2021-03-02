Неандертальцы могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь

Представление о том, что неандертальцы были гораздо более примитивными, чем современные люди (Homo sapiens), устарело, и в последние годы появляется все больше свидетельств того, что они были намного умнее, чем мы предполагали. Они разрабатывали технологии, создавали инструменты и произведения искусства, устраивали похороны своих умерших.

Говорили ли они друг с другом на самом деле, остается загадкой. Их сложное поведение, кажется, предполагает, что они должны были быть в состоянии общаться, но некоторые ученые утверждали, что только современные люди когда-либо обладали умственными способностями к сложным языковым процессам.

Команда ученых под руководством палеоантрополога Мерседес Конде-Вальверде из Университета Алькала в Испании провела компьютерную томографию с высоким разрешением черепов пяти неандертальцев, чтобы создать виртуальные 3D-модели структур их ушей.