Неандертальцы были умнее, чем казалось

Международная группа ученых установила, каким образом неандертальцы держали костяные орудия. Результаты исследования, проводившегося на грант Российского научного фонда, опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Предки современного человека, жившие по времена палеолита (2,6–0,1 миллионов лет назад), в основном использовали обтесанные камни, но во второй половине периода уже обнаруживаются костяные орудия труда. Среди них самые многочисленные — ретушеры, которые применяли для заточки каменных ножей.

Сотрудники ИАЭТ СО РАН (Новосибирск) совместно с французскими и американскими коллегами создали уникальную коллекцию костяных ретушеров и воспроизвели в эксперименте то, как их могли использовать наши палеолитические предки. Авторы держали орудия либо тремя пальцами (как художник держит кисть щипком), либо всей кистью (как молоток), и обтесывали с их помощью камни. Затем они создали трехмерные модели и проанализировали, как тот или иной способ захвата влиял на активную зону, непосредственно контактирующую с обрабатываемой поверхностью, и какие кусочки инструмента при этом отделялись.

Сравнение модельных ретушеров и тех, что были найдены во время раскопок на неандертальской стоянке в Чагырской пещере (50–60 тысяч лет назад), показало, что наши древние предки чаще удерживали орудия как живописец, тремя первыми пальцами. Именно такое использование обеспечивало специфическую форму обтачивающей поверхности. Это объясняется тем, что разный захват задействует разные группы мышц, а потому нагрузка также отличается. Так, «изношенные» инструменты вовсе не использовались дольше или на более твердых породах: удерживая ретушер всеми пальцами кисти, древние мастера автоматически вкладывали больший силовой импульс в удар костяным орудием, и это отражалось на его внешнем виде.