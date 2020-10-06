Неизвестная мировой науке древняя пищуха обнаружена в Приморье
Пищухи (Ochotona) – млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название – сеноставки. В доисторические времена существовало более 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род Пищухи.
Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от с. Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоёв отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух.
Видовая и родовая принадлежность остатков устанавливалась по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба, наиболее часто использующегося при определении и описании ископаемых видов пищух. Именно анализ и описание этого зуба позволили исследователям установить, что перед ними – новые для науки виды и род.
Это не первое палеонтологическое открытие, сделанное в национальном парке. Ранее в пещерах «Земли леопарда» были обнаружены останки нового вида гигантской белки-летяги, а также древнего носорога Мерка.
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