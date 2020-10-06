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Палеонтология

Неизвестная мировой науке древняя пищуха обнаружена в Приморье

ФГБУ «Земля Леопарда»
06 октября 2020
ПРИМЕР - современная пищуха.jpg
Современная пищуха
Фото: ФГБУ «Земля Леопарда»
Новый род и виды зайцеобразных найдены в пещере национального парка «Земля леопарда». Научное открытие сделано палеонтологами ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. Учёные нашли останки древних пищух, возраст которых оценивается в пределах от 10 до 51 тысяч лет.

Пищухи (Ochotona) – млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название – сеноставки. В доисторические времена существовало более 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род Пищухи.

Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от с. Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоёв отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух.

Работа в пещере (2).jpg
ФГБУ «Земля Леопарда» Работа в пещере
«Все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена (около миллиона лет назад). В связи с этим, наибольший интерес представляет даже не описание трех новых видов и нового эндемичного рода Пищуховых, а нахождение их в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тыс. лет назад – 11,7 тыс. лет назад), – рассказал профессор Михаил Тиунов, доктор биологических наук. – Находка также говорит о том, что палеогеографические и климатические условия юга Приморья в позднем плейстоцене позволяли не только существовать более продолжительное время целому ряду видов, вымерших на других территориях, но и, вероятно, способствовали видообразованию».
Костные остатки пищухи.jpg
ФГБУ «Земля Леопарда» Костные останки древней пищухи

Видовая и родовая принадлежность остатков устанавливалась по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба, наиболее часто использующегося при определении и описании ископаемых видов пищух. Именно анализ и описание этого зуба позволили исследователям установить, что перед ними – новые для науки виды и род.

Это не первое палеонтологическое открытие, сделанное в национальном парке. Ранее в пещерах «Земли леопарда» были обнаружены останки нового вида гигантской белки-летяги, а также древнего носорога Мерка.

«Каждый год ученые делают все новые открытия на уникальной территории «Земли леопарда» – от находок животных древней фауны до впервые отмеченного в России водяного оленя. Помимо сотрудников большого научного штата, исследования на территориях «Земли леопарда» активно проводят представители других исследовательских учреждений из разных регионов и стран. Это позволяет осуществлять как прикладные, так и фундаментальные научные исследования, всесторонне изучая уникальную природу этих мест. Один из результатов такой работы – научные открытия, важность которых неоспорима», – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

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