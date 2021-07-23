Непрофессиональные палеонтологи совершили потрясающее открытие

Ученые лондонского Музея естествознания рассказали об одном из самых крупных открытий, сделанных недавно на территории Великобритании. При этом находку совершили палеонтологи-любители. Салли и Невилл Холлингворты увлекаются древностями, и в районе холмов Котсуолд-Хилс им удалось найти окаменелости возрастом 167 миллионов лет. Пара передала информацию специалистам, и те высоко оценили работу: на участке суши, который в прошлом был морем, находилось невероятное множество останков иглокожих юрского периода.

К типу иглокожих (Echinodermata) относятся различные виды морских звезд, морских лилий, голотурий, морских ежей и других донных животных. До сих пор ни в одном месте не было найдено столько различных видов вместе взятых и в отличной степени сохранности. По результатам изучения представители музея пришли к выводу, что миллионы лет назад на эту местность внезапно сошел оползень, и смерть представителей фауны была внезапной. Об этом говорит положение морских лилий (Crinoidea), которые застыли в так называемой «позе смерти»: они обнимали свои тела «руками», пытаясь защитить себя.

Скорость события, ставшего для иглокожих смертельным, позволила законсервировать их останки в идеальном состоянии. Именно это делает находку уникальной: в случае гибели древних иглокожих от естественных причин их тела затем разрушаются, и до наших дней они почти не доходят.