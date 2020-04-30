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Палеонтология

Низар Ибрагим — самый везучий палеонтолог наших дней

Лиза Шульмейстер
30 апреля 2020
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Низар Ибрагим на раскопках Spinosaurus aegyptiacus. Марокко.
Фото: Нанни Фонтана, nizaribrahim.net
Среди марсианских пейзажей африканской пустыни молодой палеонтолог открывает нам неизведанные горизонты мира динозавров.

Новым Эльдорадо палеонтологи называют пустыню Кем-Кем на границе Марокко и Алжира. Если Кем-Кем – Эльдорадо, то Низар Ибрагим из Университета Детройт Мерси должен купаться в золоте. Этого ученого, обладателя гранта для молодых исследователей Национального географического общества, можно смело назвать самым везучим палеонтологом современности.

В середине мелового периода (примерно 100 миллионов лет назад) Кем-Кем был полной противоположностью пустыне. В полноводных реках, прорезавших эту часть Африки, обитали акулы и скаты, двоякодышащие рыбы, лягушки и саламандры, даже динозавры...

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Именно Низар Ибрагим, благодаря новым находкам, доказал, что самый крупный хищный динозавров – спинозавр – был настоящим водным ящером и приобрел много общих черт с крокодилами. И можно вполне согласиться с Низаром в том, что «Кем-Кем – очень интересное место, сохранившее удивительную группу позвоночных мелового периода».

Помимо огромных костей спинозавра, Ибрагим обнаружил остатки целакантов – пресноводных родственников современной глубоководной латимерии, несколько новых хищных динозавров, а также других, более мелких, крокодилоподобных ящеров. Среди такого многообразия животных Низару сложно выбрать «самое-самое» интересное существо Кем-Кема. «Сейчас я работаю также с окаменелостями гигантской летающей рептилии: наряду со спинозавром, она – мой нынешний фаворит», – улыбается палеонтолог.

Низар Ибрагим считает, что «многое из того, что мы уже знаем об "эпохе динозавров" основано на исследованиях в Америке, Европе и Азии, но Африка крайне мало изучена». Одна из целей молодого ученого – раскрыть палеонтологический потенциал второго по величине континента и поспособствовать росту его значимости в глазах мировой науки.

«Моя долгосрочная программа – воссоздать историю африканского "века динозавров" », – поделился с NG Низар.

Поэтому он планирует помочь африканским коллегам сохранить полученные знания в самом регионе, создавая музеи и образовательные программы. (Раньше практически все африканские находки вывозились в музеи Европы и США.) Своей работой Низар Ибрагим опровергает всеобщее убеждение о том, что в мире почти не осталось неизведанных территорий, и, вероятно, вскоре мы не раз услышим о его новых невероятных открытиях.

Почитайте об одном из самых удивительных открытий Низара — хвосте спинозавра, который был первым плавающим динозавром. 

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