Низар Ибрагим — самый везучий палеонтолог наших дней
Новым Эльдорадо палеонтологи называют пустыню Кем-Кем на границе Марокко и Алжира. Если Кем-Кем – Эльдорадо, то Низар Ибрагим из Университета Детройт Мерси должен купаться в золоте. Этого ученого, обладателя гранта для молодых исследователей Национального географического общества, можно смело назвать самым везучим палеонтологом современности.
В середине мелового периода (примерно 100 миллионов лет назад) Кем-Кем был полной противоположностью пустыне. В полноводных реках, прорезавших эту часть Африки, обитали акулы и скаты, двоякодышащие рыбы, лягушки и саламандры, даже динозавры...
Именно Низар Ибрагим, благодаря новым находкам, доказал, что самый крупный хищный динозавров – спинозавр – был настоящим водным ящером и приобрел много общих черт с крокодилами. И можно вполне согласиться с Низаром в том, что «Кем-Кем – очень интересное место, сохранившее удивительную группу позвоночных мелового периода».
Помимо огромных костей спинозавра, Ибрагим обнаружил остатки целакантов – пресноводных родственников современной глубоководной латимерии, несколько новых хищных динозавров, а также других, более мелких, крокодилоподобных ящеров. Среди такого многообразия животных Низару сложно выбрать «самое-самое» интересное существо Кем-Кема. «Сейчас я работаю также с окаменелостями гигантской летающей рептилии: наряду со спинозавром, она – мой нынешний фаворит», – улыбается палеонтолог.
Низар Ибрагим считает, что «многое из того, что мы уже знаем об "эпохе динозавров" основано на исследованиях в Америке, Европе и Азии, но Африка крайне мало изучена». Одна из целей молодого ученого – раскрыть палеонтологический потенциал второго по величине континента и поспособствовать росту его значимости в глазах мировой науки.
Поэтому он планирует помочь африканским коллегам сохранить полученные знания в самом регионе, создавая музеи и образовательные программы. (Раньше практически все африканские находки вывозились в музеи Европы и США.) Своей работой Низар Ибрагим опровергает всеобщее убеждение о том, что в мире почти не осталось неизведанных территорий, и, вероятно, вскоре мы не раз услышим о его новых невероятных открытиях.
Почитайте об одном из самых удивительных открытий Низара — хвосте спинозавра, который был первым плавающим динозавром.