Низар Ибрагим — самый везучий палеонтолог наших дней

Именно Низар Ибрагим, благодаря новым находкам, доказал, что самый крупный хищный динозавров – спинозавр – был настоящим водным ящером и приобрел много общих черт с крокодилами. И можно вполне согласиться с Низаром в том, что «Кем-Кем – очень интересное место, сохранившее удивительную группу позвоночных мелового периода».

Помимо огромных костей спинозавра, Ибрагим обнаружил остатки целакантов – пресноводных родственников современной глубоководной латимерии, несколько новых хищных динозавров, а также других, более мелких, крокодилоподобных ящеров. Среди такого многообразия животных Низару сложно выбрать «самое-самое» интересное существо Кем-Кема. «Сейчас я работаю также с окаменелостями гигантской летающей рептилии: наряду со спинозавром, она – мой нынешний фаворит», – улыбается палеонтолог.

Низар Ибрагим считает, что «многое из того, что мы уже знаем об "эпохе динозавров" основано на исследованиях в Америке, Европе и Азии, но Африка крайне мало изучена». Одна из целей молодого ученого – раскрыть палеонтологический потенциал второго по величине континента и поспособствовать росту его значимости в глазах мировой науки.