Ночные хищники: некоторые динозавры могли охотиться в темноте

Науке известно более 10 000 видов современных птиц, которые живут в самых разных уголках Земли, однако лишь немногие из них могут охотиться в ночных условиях. Палеонтологи из Витватерсрандского университета (ЮАР) решили проследить эволюционный путь развития этих охотничьих механизмов. Они предположили, что предки пернатых, птицеподобные тероподовые динозавры, уже были способны ловить добычу в темноте.



Использовав компьютерную томографию и другие инструменты, ученые собрали информацию об относительном размере глаз и внутреннего уха у сотни видов птиц и динозавров. Команда измеряла длину лагены (так называется орган, обрабатывающий поступающую звуковую информацию, аналог «ушной улитки» у млекопитающих). Обыкновенная сипуха (Tyto alba), которая может охотиться в полной темноте, ориентируясь только слух, имеет самую длинную лагену среди всех птиц.



Для оценки зрения исследовалось склеротикальное кольцо: кольцевая костная конструкция, присутствующая у птиц, динозавров и некоторых других позвоночных животных. Его принцип действия можно сравнить с объективом фотокамеры: чем шире может открываться зрачок, тем больше света проникает внутрь, обеспечивая лучшее зрение в ночное время. Измеряя диаметр кольца, ученые определяли, сколько света улавливал глаз в каждом случае.



По результатам научной работы выяснилось, что у большинства плотоядных теропод, таких как тираннозавр или дромеозавр, зрение было оптимизировано для дневного времени. Их слух был оценен на уровне «выше среднего». Исключением стал птицеподобный тероподовый динозавр шувуйя (Shuvuuia). Его лагена по размеру сопоставима с лагеной сипухи, то есть он обладал таким же, как она, тонким слухом.

Уже с помощью этого он мог охотиться в полной темноте, но следующее открытие удивило ученых не меньше. Оказалось, что шувуйя обладали крупнейшими среди всех птиц и динозавров склеротикальными кольцами, то есть вдобавок к хорошо развитому слуху они еще и отлично видели по ночам.

Шувуйя, чей размер не превышал 60 см, населял пустыни на территории современной Монголии. Его скелет необычен: он имел хрупкий птичий череп, крохотные и крепкие передние конечности с острыми когтями, а также длинные, как у бегунов, ноги. Рядом с его окаменелостями были найдены трубчатые структуры – прообраз современных перьев.



Новые знания об органах слуха и зрения шувуйи могут отчасти объяснить странное строение его скелета. Вероятнее всего, теропод по ночам выходил на охоту за мелкими млекопитающими и насекомыми. Он мог быстро загнать жертву благодаря своим длинным ногам, а сильные передние конечности он использовал, чтобы вытащить добычу из нор или кустарника.