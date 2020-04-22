Новый род вымерших зубастых хищников обнаружен в Швейцарии

В палеонтологических отложениях лютетского яруса эоцена (47,8 млн лет назад до 41,2 млн лет назад) учеными была обнаружена целая россыпь зубов хищного животного. Изучив их, они поняли, что останки принадлежат ранее неизвестному таксону, относящемуся к семейству гиенодонтид.

Гиенодонтиды (Hyaenodontidae) — вымершие хищные животные, которые относятся к отряду Hyaenodonta. Они имели собакоподобный или гиеноподобный облик и были приспособлены к активному передвижению. Новому роду и виду хищника ученые присвоили название Cartierodon egerkingensis.

Зубы указывают на то, что зверь был представителем гиперплотоядных хищников (у которых мясо составляет боле 70% рациона) и с легкостью мог дробить ими кости своих жертв. Также по их размерам можно понять, что представитель рода Cartierodon был крупнее всех ранее известных сородичей из семейства гиенодонтид. Предположительно, его масса тела могла достигать 29 кг (размером он был примерно с ныне живущую гиеновидную собаку), тогда как другие гиенодонтиды, чьи останки относились к лютетскому и ипрскому ярусам эоцена, могли достигать максимум 20 кг.