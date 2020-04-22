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Палеонтология

Новый род вымерших зубастых хищников обнаружен в Швейцарии

Анастасия Крутикова
22 апреля 2020
гиенодонтид.jpg
Фото: Solé & Mennecart, 2019 / DOI: 10.4202/app.00581.2018
Палеонтологи нашли и изучили останки вымершего животного эпохи эоцена из семейства гиенодонтид.

В палеонтологических отложениях лютетского яруса эоцена (47,8 млн лет назад до 41,2 млн лет назад) учеными была обнаружена целая россыпь зубов хищного животного. Изучив их, они поняли, что останки принадлежат ранее неизвестному таксону, относящемуся к семейству гиенодонтид. 

Гиенодонтиды (Hyaenodontidae) — вымершие хищные животные, которые относятся к отряду Hyaenodonta. Они имели собакоподобный или гиеноподобный облик и были приспособлены к активному передвижению. Новому роду и виду хищника ученые присвоили название Cartierodon egerkingensis.

Зубы указывают на то, что зверь был представителем гиперплотоядных хищников (у которых мясо составляет боле 70% рациона) и с легкостью мог дробить ими кости своих жертв. Также по их размерам можно понять, что представитель рода Cartierodon был крупнее всех ранее известных сородичей из семейства гиенодонтид. Предположительно, его масса тела могла достигать 29 кг (размером он был примерно с ныне живущую гиеновидную собаку), тогда как другие гиенодонтиды, чьи останки относились к лютетскому и ипрскому ярусам эоцена, могли достигать максимум 20 кг. 

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Solé & Mennecart, 2019 / DOI: 10.4202/app.00581.2018

Исследователи также провели филогенетический анализ, чтобы проверить взаимосвязи этого нового таксона: род и вид Cartierodon egerkingensis, по-видимому, тесно связан с представителем гиенодонтид того же лютетского геологического яруса — Prodissopsalis eocaenicus.

Изучение останков картьеродона из Швейцарии помогло дополнить информацию об экологии гиенодонтид эпохи эоцена в лютетском ярусе. Стало очевидно, что максимальный вес этих хищников в Европе увеличился в течение ипрского и лютетского веков. Возможно, это произошло благодаря освободившейся нише крупных хищников после вымирания хищных оксиен, пахиен и других хищных животных во время ипрского века (56,0 до 47,8 млн лет назад).

Тем не менее, все еще не ясно, почему европейские гиенодонтиды не достигли массы 150 кг в эоцене, как некоторые виды пахиен, хищников из рода Pachyaena, в начале раннего ипреса Европе. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

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