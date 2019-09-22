Обнаружена одна из древнейших ископаемых птиц с ложными зубами

Палеонтолог-любитель Ли Лав в прошлом году обнаружил частичный скелет древней птицы в отложениях на участке Вайпара Гринсэнд. После анализа останков ученые пришли к выводу, что они принадлежат Протодонтоптериксу – небольшому предку очень крупных птиц.

Новый вид получил название Protodontopteryx ruthae в честь супруги исследователя – Рут (так он решил отблагодарить супругу за то, что она терпит его многолетнюю страсть к палеонтоологии). Возраст останков составляет около 62 миллионов лет, что делает эту птицу одной из древнейших когда-либо обнаруженных на Земле.

Протодонтоптериксы относятся к семейству пелагорнитид, которых также называли ложнозубыми птицами. Находка показала, что семейство возникло на несколько миллионов лет раньше, чем считалось до этого, и не в Северном полушарии, а в Южном.

Как и другие члены этого семейства, морская птица имела костные, похожие на зубы выступы на краю клюва. Находка включала в себя череп с полыми зубами, которые, вероятно, использовались для ловли рыбы. У более поздних видов протодонтоптерикса были иглоподобные псевдозубы, для ловли добычи с мягким телом, как у кальмара. Но в то время как его потомки стали одними из самых больших летающих птиц за всю историю с размахом крыльев более 5 метров, сам Protodontopteryx ruthae был размером всего со среднюю чайку.

Пелагорнитиды были крупными морскими птицами с размахом крыльев до 6,4 метров, которые за время своего существования расселились по всем континентам. Они могли подолгу парить над морем, используя динамические потоки. Вымерли они около 2,5 миллионов лет назад.

Ранее палеонтологи в тех же отложениях Вайпара Гринсэнд обнаружили окаменелости нескольких гигантских пингвинов, один из которых был ростом около 177 сантиметров.

Посмотрите на птенца ископаемой птицы, который застыл в янтаре.