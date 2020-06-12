Можете представить, как древний крокодил гордо вышагивает вперед на двух лапах, его хвост не волочится по земле, а приподнят в воздухе, а ступни двигаются совсем как у нас, перекатываясь с пятки на носок? Вот и нам сложно. Однако палеонтологи уверяют, что так все и было — миллионы лет назад, разумеется.
А уверяют они это на основе недавнего открытия: обнаруженные в аптских отложениях времен нижнего мела (125-112 миллионов лет назад) окаменелые отпечатки на формации Чинджу в современной Южной Корее принадлежали вовсе не птерозавру, как все подумали сначала, а крокодиломорфу. Если быть более точными, эти отпечатки отнесли к ихнотаксону Batrachopus и нарекли их хозяином новый вид этого рода — Batrachopus grandis.
В надотряд Крокодиломорфы (Crocodylomorpha) входят все современные крокодилы и множество их вымерших родственников, которые были распространены во всем мире.
Сначала палеонтологи думали, что множество окаменелых следов — включая почти сотню невероятно хорошо сохранившихся отпечатков — принадлежали древнему летающему птерозавру, который был вынужден шлёпать по грязи из-за сломанных крыльев или другой травмы. Птерозавры тоже считаются скорее четвероногими животными, которые при ходьбе опирались ещё и на сложенные крылья.
Однако при ближайшем рассмотрении ископаемые следы стали им смутно напоминать кое-что знакомое, а четко отпечатавшаяся в окаменелости пятка позволила судить о масштабах животного, которое его оставило, и подтвердила их предположения.
Но даже аккуратно предположив, что неведомым зверем, оставившим следы, был крокодиломорф, ученые никак не могли найти рядом с отпечатками задних лап отпечатки передних. Вряд ли гигантская рептилия ходила, точно попадая задними лапами в отпечатки передних (хотя некоторые звери так передвигаются). И уж точно проблема была не в плохой сохранности материала для изучения — на некоторых следах задних лап животного сохранились даже отпечатки чешуи на ступне и подушечек пальцев. Получалось, что существо, увековечившее свои следы в грязи сотню миллионов лет назад, было не только крокодиломорфом, но еще и бипедальным крокодиломорфом — то есть передвигающемся на двух задних конечностях.
Примеры подобного в науке ещё не встречались.
Нечего и говорить о том, что для крокодиломорфа это необычная походка, особенно для такого большого существа. Размер следов, примерно от 18 до 24 сантиметров, указывает на то, что эта древняя рептилия была длиной до трех метров, с ногами примерно такой же длины, как у взрослого человека.
Обнаруженные в Корее отпечатки более чем в два раза больше, чем любые ранее зарегистрированные отпечатки ихнорода Batrachopus. Однако авторы утверждают, что они очень похожи на следы именно этого древнего крокодильего родственника.
Команда присвоила следам название Batrachopus grandis, отнеся их к новому ихнотаксону (виду, выделенному лишь на основании ископаемых следах животных); если они правы, ни один другой вид, принадлежащий к ихнороду Batrachopus не был описан столь же подробно. Эти следы — самые крупные отпечатки этих крокодиломорф, известные в настоящее время.
Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.