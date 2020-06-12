Можете представить, как древний крокодил гордо вышагивает вперед на двух лапах, его хвост не волочится по земле, а приподнят в воздухе, а ступни двигаются совсем как у нас, перекатываясь с пятки на носок? Вот и нам сложно. Однако палеонтологи уверяют, что так все и было — миллионы лет назад, разумеется.

А уверяют они это на основе недавнего открытия: обнаруженные в аптских отложениях времен нижнего мела (125-112 миллионов лет назад) окаменелые отпечатки на формации Чинджу в современной Южной Корее принадлежали вовсе не птерозавру, как все подумали сначала, а крокодиломорфу. Если быть более точными, эти отпечатки отнесли к ихнотаксону Batrachopus и нарекли их хозяином новый вид этого рода — Batrachopus grandis.

В надотряд Крокодиломорфы (Crocodylomorpha) входят все современные крокодилы и множество их вымерших родственников, которые были распространены во всем мире.