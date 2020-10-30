Образец денисовской митохондриальной ДНК впервые нашли за пределами Сибири

Денисовский человек раньше был известен лишь по немногочисленным останкам из Денисовой пещеры на Алтае: нескольким зубам и костным фрагментам, из которых удалось извлечь древнюю ДНК. Однако теперь подтверждено, что денисовская митохондриальная ДНК была извлечена из отложений в карстовой пещере Байшия на Тибетском плато. По словам геоархеолога Дунцзю Чжан и ее коллег из Университета Ланьчжоу, это говорит о том, что древние гоминиды населяли высокогорье нынешнего Китая примерно 100 000 лет назад и снова появились здесь 60 000 лет назад.

Отложения пещеры, предварительно датируемые периодом от 50 000 до 30 000 лет назад, также позволили извлечь денисовскую митохондриальную ДНК. Если дальнейшие исследования подтвердят эту оценку возраста, это повысит вероятность того, что денисовцы (Homo denisovensis) жили на Тибетском плато достаточно долго, чтобы встретить первых Homo sapiens, достигших этих высот уже 40 000 лет назад.

В этом случае человек разумный, впервые появившийся в разреженном воздухе региона, мог приобрести выгодные генетические черты для этой среды, продолжив род с местными денисовцами. Современные тибетцы несут денисовский вариант гена, который способствует выживанию на большой высоте, хотя неясно, происходило ли скрещивание на Тибетском плато.

Группа ученых во главе с Чжан ранее идентифицировала окаменелость нижней челюсти из пещеры Байшия-Карст как принадлежащую денисовцу, жившему не менее 160 000 лет назад. Саму челюсть обнаружили еще в 1980 году. Анализ был сосредоточен на белковой структуре челюсти, а не на ДНК, поэтому оставались вопросы об эволюционной идентичности находки.

В новом исследовании митохондриальная ДНК денисовцев в пещере Байшия-Карст, обнаруженная в слоях отложений, которые также содержали каменные орудия труда и части костей животных, показала тесные связи с митохондриальной ДНК денисовцев в Денисовой пещере, расположенной примерно в 2800 км к северо-западу от участка Тибетского плато.