Очень чувствительный хвост маленького динозавра

Промышляя в лагунах на территории современной Европы, этот динозавр размером с курицу использовал чувствительные чешуйки на хвосте, чтобы охотиться на рыбу. Единственную окаменелость динозавра вида Juravenator starki нашли еще 15 лет назад, но недавнее исследование заставит взглянуть на находку по-новому. Внимание палеонтологов привлек специфический рисунок чешуек кожи на хвосте. Специалисты долгое время полагали, что чешуя нужна динозаврам только для защитны, однако, по словам палеонтолога и автора исследования Фила Белла, «чешуйки – это органы, которые выполняют множество функций».

Когда Фил и его соавтор Кристоф Хендрикс впервые увидели концентрические кольца на чешуйках с нижней стороны хвоста, они решили, что необычный рисунок – результат плохой сохраненности. Но дальнейший осмотр показал, что рисунок похож на чешую современных крокодилов, которые, как утверждает Фил, уникальны: «Строение крокодиловой чешуи полностью повторяет строение чешуи Juravenator».