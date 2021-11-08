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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Очень чувствительный хвост маленького динозавра

Джон Пикрелл
08 ноября 2021
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Juravenator starki
Фото: Джейк Баардс
Единственная окаменелость маленького динозавра Juravenator starki была найдена в Германии. Отлично сохранился скелет и немного – мягкие ткани. Благодаря находке ученые выяснили, что этот и, возможно, другие динозавры имели органы осязания на чешуе, которая покрывала их тела.

Промышляя в лагунах на территории современной Европы, этот динозавр размером с курицу использовал чувствительные чешуйки на хвосте, чтобы охотиться на рыбу. Единственную окаменелость динозавра вида Juravenator starki нашли еще 15 лет назад, но недавнее исследование заставит взглянуть на находку по-новому. Внимание палеонтологов привлек специфический рисунок чешуек кожи на хвосте. Специалисты долгое время полагали, что чешуя нужна динозаврам только для защитны, однако, по словам палеонтолога и автора исследования Фила Белла, «чешуйки – это органы, которые выполняют множество функций».

Когда Фил и его соавтор Кристоф Хендрикс впервые увидели концентрические кольца на чешуйках с нижней стороны хвоста, они решили, что необычный рисунок – результат плохой сохраненности. Но дальнейший осмотр показал, что рисунок похож на чешую современных крокодилов, которые, как утверждает Фил, уникальны: «Строение крокодиловой чешуи полностью повторяет строение чешуи Juravenator».

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

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