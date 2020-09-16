Один из самых полных скелетов тираннозавра будет продан на аукционе

Скелет 12-метрового динозавра по прозвищу Стэн, одного из самых полных когда-либо найденных экземпляров Tyrannosaurus rex, будет продан на аукционе в Нью-Йорке в следующем месяце и может установить рекорд продаж такого рода.

Обнаруженный в 1987 году недалеко от Баффало, штат Южная Дакота, скелет из 188 костей раскопали и в течение трех лет реконструировали палеонтологи Государственного геологического научно-исследовательского института Блэк-Хиллз. С тех пор он экспонируется в музее института.

Стэн, который, по оценкам исследователей, умер около 60 миллионов лет назад в возрасте около 20 лет, с тех пор использовался для создания реплик для десятков музеев, которые хотели иметь собственную модель тираннозавра.

С момента первого открытия в 1902 году было обнаружено около 50 скелетов одного из этих крупнейших хищников, бродивших по Земле.