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Палеонтология

Один из самых полных скелетов тираннозавра будет продан на аукционе

National Geographic Россия
16 сентября 2020
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Фото: T. Rex Стэн на выездной экспозиции в Осло
T. Rex по прозвищу Стэн может стать рекордным лотом в истории палеонтологии.

Скелет 12-метрового динозавра по прозвищу Стэн, одного из самых полных когда-либо найденных экземпляров Tyrannosaurus rex, будет продан на аукционе в Нью-Йорке в следующем месяце и может установить рекорд продаж такого рода.

Обнаруженный в 1987 году недалеко от Баффало, штат Южная Дакота, скелет из 188 костей раскопали и в течение трех лет реконструировали палеонтологи Государственного геологического научно-исследовательского института Блэк-Хиллз. С тех пор он экспонируется в музее института. 

Стэн, который, по оценкам исследователей, умер около 60 миллионов лет назад в возрасте около 20 лет, с тех пор использовался для создания реплик для десятков музеев, которые хотели иметь собственную модель тираннозавра.

С момента первого открытия в 1902 году было обнаружено около 50 скелетов одного из этих крупнейших хищников, бродивших по Земле.

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«У нас не так много очень хороших полных скелетов. Так что это уникальная возможность приобрести T. Rex в таком полном виде», — Джеймс Хислоп, аукционист Christie's.

Аукцион состоится 6 октября. Ожидается, что начальная цена лота составит от 6 до 8 миллионов долларов. Стэн, названный в честь палеонтолога-любителя, ответственного за его открытие, будет выставлен в витрине штаб-квартиры Christie's в Нью-Йорке с 16 сентября по 21 октября.

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