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Палеонтология

Окаменелая ступня динозавра, найденная в Бразилии, принадлежит к новому виду

Анастасия Пантелей
14 июля 2020
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Фото: Juliana Manso Sayao et al. / Scientific Reports
Возможно, это предшественник современных птиц

2008 год, шахта Педра Бланка в штате Сеара, Бразилия. В слое темного глинистого сланца, одного из самых древних геологических отложений, местный житель находит то, что ученые позже назовут частью динозавра Aratasaurus museunacionali — окаменелую ступню возрастом 115 миллионов лет. 

A. museunacionali ранее неизвестный ученым вид хищных динозавров. Эксперты заключили, что он умер молодым, но к тому моменту его вес составлял 34 килограмма, а  рост — более трех метров. A. Museunacionali отнесли к тероподам среднего размера — группе птицеподобных трехпальчатых динозавров с полыми костями. 

Внутри группы тероподов A. Museunacionali относится к подгруппе целурозавров. Автор научных работ и палеонтолог Джулиана Мансо Саяо из Федерального университета Рио-де-Жанейро рассказала, что к целурозаврам относят и тираннозавра, и велоцираптора, и даже некоторых современных птиц. Тем не менее, по анализу доктора Саяо и ее коллег, родословная A. Museunacionali, возможно, уходит даже глубже в прошлое, чем история Ти-Рекса.

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Juliana Manso Sayao et al. / Scientific Reports A. Museunacionali в представлении художника

«Остается много белых пятен для изучения в этом эволюционном паззле, но мы добавили еще одну деталь, чтобы его собрать», — прокомментировала доктор Саяо. Например, ученые выяснили, что часть богатой истории A. Museunacionali пролегает в северо-восточной Бразилии и Южной Америке. 

Процесс извлечения окаменелости из окружающего ее камня занял 12 лет. Команда экспертов проводила микроскопический анализ тканей, извлеченных из окаменелой кости динозавра, чтобы сформировать изображение животного.

С 10 июля 2020 года окаменелая ступня A. Museunacionali выставлена в Национальном музее Рио-де-Жанейро. 

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