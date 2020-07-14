Окаменелая ступня динозавра, найденная в Бразилии, принадлежит к новому виду

2008 год, шахта Педра Бланка в штате Сеара, Бразилия. В слое темного глинистого сланца, одного из самых древних геологических отложений, местный житель находит то, что ученые позже назовут частью динозавра Aratasaurus museunacionali — окаменелую ступню возрастом 115 миллионов лет.

A. museunacionali — ранее неизвестный ученым вид хищных динозавров. Эксперты заключили, что он умер молодым, но к тому моменту его вес составлял 34 килограмма, а рост — более трех метров. A. Museunacionali отнесли к тероподам среднего размера — группе птицеподобных трехпальчатых динозавров с полыми костями.

Внутри группы тероподов A. Museunacionali относится к подгруппе целурозавров. Автор научных работ и палеонтолог Джулиана Мансо Саяо из Федерального университета Рио-де-Жанейро рассказала, что к целурозаврам относят и тираннозавра, и велоцираптора, и даже некоторых современных птиц. Тем не менее, по анализу доктора Саяо и ее коллег, родословная A. Museunacionali, возможно, уходит даже глубже в прошлое, чем история Ти-Рекса.