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Палеонтология

Окаменелость древнейшей саламандры нашли в Киргизии

Михаил Сысоев
15 мая 2020
Triassurus sixtelae
Фото: Rainer R. Schoch
Открытие может пролить новый свет на происхождение земноводных.

Немецкие палеонтологи Райнер Шох, Ральф Вернебург и Себастьян Фойгт обнаружили самую древнюю из найденных окаменелостей саламандры на территории современной Киргизии.

Происхождение земноводных до сих пор остается предметом дискуссий для ученых из-за множества различных факторов. Все еще неизвестно, когда этот класс отошел от других четвероногих. В новом исследовании ученые сделали еще один шаг к разрешению этой загадки. 

Окаменелость была обнаружена во время раскопок на Мадыгенской формации. Она представляет собой толщу горных пород триасового периода. Формация состоит из земных, озерных и речных отложений. Из формации найдено много ископаемых позвоночных, в том числе хрящевых рыб и необычных триасовых рептилий, таких как Sharovipteryx и Longisquama

Исследователи назвали новый вид Triassurus sixtelae. Он был определен по особенностям нёба, некоторых частей конечностей и плечевым костям скелета. Это животное обитало на территории современной Киргизии примерно 230 миллионов лет назад, и оно на 90 миллионов лет старше любой другой ископаемой саламандры. 

Авторы работы установили, что T. sixtelae был похож на многие виды саламандр, живущих сегодня в нескольких частях Азии. Они также нашли доказательства того, что T. sixtelae жил как на суше, так и на мелководье — у берега пресноводного озера. Исследователи считают, что новый вид может быть недостающим звеном между темноспондильными (вымершими земноводными) и современными саламандрами и лягушками.

Ученые предполагают, что саламандры впервые появились на территории Евразии, а затем на протяжении триаса расселялись по другим континентам.

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