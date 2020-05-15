Окаменелость древнейшей саламандры нашли в Киргизии

Исследователи назвали новый вид Triassurus sixtelae. Он был определен по особенностям нёба, некоторых частей конечностей и плечевым костям скелета. Это животное обитало на территории современной Киргизии примерно 230 миллионов лет назад, и оно на 90 миллионов лет старше любой другой ископаемой саламандры.

Авторы работы установили, что T. sixtelae был похож на многие виды саламандр, живущих сегодня в нескольких частях Азии. Они также нашли доказательства того, что T. sixtelae жил как на суше, так и на мелководье — у берега пресноводного озера. Исследователи считают, что новый вид может быть недостающим звеном между темноспондильными (вымершими земноводными) и современными саламандрами и лягушками.

Ученые предполагают, что саламандры впервые появились на территории Евразии, а затем на протяжении триаса расселялись по другим континентам.

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