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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Палеонтология

Окаменелость из США рассказала об образе жизни крошечных микрозавров

National Geographic Россия
22 июля 2021
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Фото: Royal Society Open Science
Они передвигались как змеи и обладали способностью зарываться в землю.

В США обнаружили окаменелость размером с палец возрастом 308 миллионов лет, дающую представления о привычках крошечных динозавроподобных существ, которые могут быть предшественниками рептилий.

Новый вид относится к микрозаврам. Это маленькие, похожие на ящериц животные, которые бродили по Земле задолго до появления настоящих динозавров. Находка проливает свет на эволюцию различных групп животных, включая земноводных и рептилий, пишут ученые в журнале Royal Society Open Science.

Микрозавры жили в каменноугольный период, когда впервые появились предки современных млекопитающих и рептилий, называемые амниотами.

«Многие детали этого перехода не очень хорошо известны. Микрозавры в последнее время стали важными для понимания происхождения амниот. Многие из этих микрозавров считаются предками земноводных или предками рептилий», – Арджан Манн, ведущий автор исследования.

Змееподобное тело этого экземпляра, заключенного в болото на территории современной центральной части Соединенных Штатов, имеет размеры около пяти сантиметров. Иронизируя над его крошечным размером исследователи назвали новый вид Joermungandr bolti — в честь гигантского морского змея из скандинавской мифологии, что сражался с богом грома Тором.

Ученые были удивлены, обнаружив, что окаменелость также содержала кожу животного. Вопреки предыдущим представлениям о микрозаврах, которые были классифицированы как амфибии, Манн и его команда обнаружили, что у Ёрмунганда есть чешуя.

«Современные земноводные мягкие и скользкие, но это существо не было мягким и скользким. В действительности оно выглядело как рептилия», – Арджан Манн.

По словам ученого, исследование предполагает не только то, что микрозавры могли быть ранними родственниками рептилий, но и то, что способность рыть, возможно, сыграла большую роль в происхождении амниот, чем первоначально предполагалось.

Исследователи использовали высокочувствительный метод визуализации, называемый сканирующей электронной микроскопией (SEM), чтобы поближе взглянуть на почти идеальную окаменелость.

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Royal Society Open Science Благодаря современным методикам ученые имеют достаточно подробное представление о внешнем облике древних животных

Они обнаружили узор из гребней, похожий на те, что встречаются на чешуе современных рептилий, которые зарываются в землю. Наряду с другими особенностями, такими как крепкий череп и удлиненное тело, форма чешуи привела исследователей к предположению, что Ёрмунганд тоже обладал способностью рыть головой вперед.

«Его конечности, вероятно, были не очень функциональны. Он мог использовать их, чтобы стабилизировать себя, когда раскачивался. Но его основным способом движения было бы изгибание в сторону, как это делают змеи», – Арджан Манн.

По словам Манна, в настоящее время метод визуализации SEM применяется ко многим другим древним окаменелостям. Исследователи планируют расширить использование этой методики для новых открытий.

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