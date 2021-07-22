Окаменелость из США рассказала об образе жизни крошечных микрозавров

В США обнаружили окаменелость размером с палец возрастом 308 миллионов лет, дающую представления о привычках крошечных динозавроподобных существ, которые могут быть предшественниками рептилий.
Новый вид относится к микрозаврам. Это маленькие, похожие на ящериц животные, которые бродили по Земле задолго до появления настоящих динозавров. Находка проливает свет на эволюцию различных групп животных, включая земноводных и рептилий, пишут ученые в журнале Royal Society Open Science.
Микрозавры жили в каменноугольный период, когда впервые появились предки современных млекопитающих и рептилий, называемые амниотами.
Змееподобное тело этого экземпляра, заключенного в болото на территории современной центральной части Соединенных Штатов, имеет размеры около пяти сантиметров. Иронизируя над его крошечным размером исследователи назвали новый вид Joermungandr bolti — в честь гигантского морского змея из скандинавской мифологии, что сражался с богом грома Тором.
Ученые были удивлены, обнаружив, что окаменелость также содержала кожу животного. Вопреки предыдущим представлениям о микрозаврах, которые были классифицированы как амфибии, Манн и его команда обнаружили, что у Ёрмунганда есть чешуя.
По словам ученого, исследование предполагает не только то, что микрозавры могли быть ранними родственниками рептилий, но и то, что способность рыть, возможно, сыграла большую роль в происхождении амниот, чем первоначально предполагалось.
Исследователи использовали высокочувствительный метод визуализации, называемый сканирующей электронной микроскопией (SEM), чтобы поближе взглянуть на почти идеальную окаменелость.
Они обнаружили узор из гребней, похожий на те, что встречаются на чешуе современных рептилий, которые зарываются в землю. Наряду с другими особенностями, такими как крепкий череп и удлиненное тело, форма чешуи привела исследователей к предположению, что Ёрмунганд тоже обладал способностью рыть головой вперед.
По словам Манна, в настоящее время метод визуализации SEM применяется ко многим другим древним окаменелостям. Исследователи планируют расширить использование этой методики для новых открытий.