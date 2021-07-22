Окаменелость из США рассказала об образе жизни крошечных микрозавров

В США обнаружили окаменелость размером с палец возрастом 308 миллионов лет, дающую представления о привычках крошечных динозавроподобных существ, которые могут быть предшественниками рептилий.

Новый вид относится к микрозаврам. Это маленькие, похожие на ящериц животные, которые бродили по Земле задолго до появления настоящих динозавров. Находка проливает свет на эволюцию различных групп животных, включая земноводных и рептилий, пишут ученые в журнале Royal Society Open Science.

Микрозавры жили в каменноугольный период, когда впервые появились предки современных млекопитающих и рептилий, называемые амниотами.