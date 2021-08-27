Окаменелость, изъятая у бразильских контрабандистов, оказалась птерозавром возрастом более 100 млн лет

В 2013 году полиция Бразилии изъяла у контрабандистов окаменелость, которая оказалась образцом птерозавра Tupandactylus navigans, жившего в раннем меловом периоде более 100 миллионов лет назад. Преступники разрезали окаменелость на части и собирались по частям вывезти ее из страны. Спустя восемь лет палеонтологам удалось собрать окаменелость, чтобы лучше узнать об этом древнем существе.

T. navigans, впервые обнаруженный в 2003 году, представляет собой птерозавра среднего размера, с хорошо узнаваемыми большими гребнями мягких тканей. Отобранный у контрабандистов экземпляр имеет красивый гребень в форме паруса, прорастающий из головы, и меньший гребень, спускающийся с кончика его челюсти.

До этого момента окаменелости данного птерозавра были лишь фрагментарными, но теперь палеонтологи могут полноценно представить, как выглядело это существо.