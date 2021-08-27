Окаменелость, изъятая у бразильских контрабандистов, оказалась птерозавром возрастом более 100 млн лет
В 2013 году полиция Бразилии изъяла у контрабандистов окаменелость, которая оказалась образцом птерозавра Tupandactylus navigans, жившего в раннем меловом периоде более 100 миллионов лет назад. Преступники разрезали окаменелость на части и собирались по частям вывезти ее из страны. Спустя восемь лет палеонтологам удалось собрать окаменелость, чтобы лучше узнать об этом древнем существе.
T. navigans, впервые обнаруженный в 2003 году, представляет собой птерозавра среднего размера, с хорошо узнаваемыми большими гребнями мягких тканей. Отобранный у контрабандистов экземпляр имеет красивый гребень в форме паруса, прорастающий из головы, и меньший гребень, спускающийся с кончика его челюсти.
До этого момента окаменелости данного птерозавра были лишь фрагментарными, но теперь палеонтологи могут полноценно представить, как выглядело это существо.
Образец был обнаружен в ходе полицейского рейда в гавани Сан-Паулу Сантос, одного из трех рейдов в 2013 году. В ходе этих рейдов было изъято 3000 ископаемых образцов, которые должны были быть вывезены из страны.
К сожалению, незаконный вывоз окаменелостей из Бразилии — очень распространенная проблема в стране, и тысячи окаменелостей, обнаруженных полицией в 2013 году, указывают на давнюю проблему, для которой пока нет четкого решения.
Все окаменелости были переданы двум бразильским музеям, и теперь исследователи опубликовали анализ хорошо сохранившейся окаменелости T. navigans, обнаруженной во время рейда. Окаменелость была распилена на шесть частей, но тем не менее дала уникальный взгляд на морфологию птерозавра раннего мелового периода.
«Авторы проделали отличную работу по подробному описанию всех костных элементов, включая компьютерную томографию, что позволило по-новому взглянуть на морфологию существа. Хотя этот образец принадлежит к известному таксону, он дает новую информацию о птерозаврах мелового периода, а также предоставляет сохраненные ткани, что может рассказать нам больше о палеобиологии группы», — отметил Алекс Айрес, палеонтолог из Федерального университета Санта-Мария, не участвовавший в исследовании.
Этот птерозавр окаменел в пластах известняка на северо-востоке Бразилии. Этот участок камня называется формацией Крато и известен хорошими условиями для сохранения останков.
В дальнейшем исследователи хотят использовать созданные ими 3D-модели, чтобы лучше понять, как T. navigans летал и перемещался в окружающей среде.