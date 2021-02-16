Окаменелость огромной рыбы возрастом 66 миллионов лет случайно нашли в частной коллекции

Самая большая окаменелость древней глубоководной рыбы была случайно обнаружена палеонтологами из Великобритании. Частный коллекционер передал ученым окаменелость, полагая, что она принадлежит летающему ящеру вроде птеродактиля (Pterodactylus).

Образец оказался тонкой костью из пластин, принадлежащей рыбе из рода латимерий (Latimeria), представители которого впервые появились около 200 миллионов лет назад и плавают в океанах по сей день.

Одной из самых странных особенностей латимерии является то, что у нее есть рудиментарные легкие — возможно, оставшиеся с тех времен, когда ее предки еще ползали по суше. Исследователи определили, что окаменелость на самом деле была не черепом птерозавра, а веретенообразными костями легких латимерии, жившей без малого 66 миллионов лет назад.

Ученые долгое время считали, что представители рода латимерий вымерли много веков назад, пока в 1930-х годах в водах Южной Африки не обнаружили живую особь, получившую название Latimeria chalumnae. В 1997 была открыта, а позже описана Latimeria menadoensis, второй представитель рода, обитающий у берегов Индонезии.