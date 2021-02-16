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Палеонтология

Окаменелость огромной рыбы возрастом 66 миллионов лет случайно нашли в частной коллекции

National Geographic Россия
16 февраля 2021
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Владелец считал, что это череп птеродактиля.

Самая большая окаменелость древней глубоководной рыбы была случайно обнаружена палеонтологами из Великобритании. Частный коллекционер передал ученым окаменелость, полагая, что она принадлежит летающему ящеру вроде птеродактиля (Pterodactylus). 

Образец оказался тонкой костью из пластин, принадлежащей рыбе из рода латимерий (Latimeria), представители которого впервые появились около 200 миллионов лет назад и плавают в океанах по сей день.

Одной из самых странных особенностей латимерии является то, что у нее есть рудиментарные легкие — возможно, оставшиеся с тех времен, когда ее предки еще ползали по суше. Исследователи определили, что окаменелость на самом деле была не черепом птерозавра, а веретенообразными костями легких латимерии, жившей без малого 66 миллионов лет назад.

Ученые долгое время считали, что представители рода латимерий вымерли много веков назад, пока в 1930-х годах в водах Южной Африки не обнаружили живую особь, получившую название Latimeria chalumnae. В 1997 была открыта, а позже описана Latimeria menadoensis, второй представитель рода, обитающий у берегов Индонезии.

«Только одно животное имеет такое строение, и это латимерия. Мы нашли костлявое легкое этой замечательной и причудливой рыбы», — Дэвид Мартилл, соавтор исследования из Университета в Портсмуте.

Это открытие разочаровало коллекционера и обрадовало ученых. Окаменелость была обнаружена в фосфатных отложениях в Марокко и это первый целакант (рыба отряда целакантообразные), найденный в этой местности. Легкое обнаружилось рядом со скелетом птеродактиля возрастом 66 миллиона лет, что и привело сперва к неправильной идентификации окаменелости. 

Морские биологи только в 2015 году обнаружили у неуловимой глубоководной рыбы рудиментарное легкое в брюшной полости. Миллионы лет назад предки латимерии, вероятно, использовали его для дыхания.

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Так изначально выглядела окаменелая плита, переданная британским палеонтологам. Слева находится легкое латимерии, а по центру и справа кости птеродактиля
Фото: University of Portsmouth
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Ученые разрезали плиту, чтобы изучать легкое отдельно
Фото: University of Portsmouth
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Пример того, как выглядит целая окаменелость латимерии. Образец был найден в Германии и относится к юрскому периоду
Фото: University of Portsmouth

Это могло бы объяснить, как эти рыбы пережили вымирание 66 миллионов лет назад, которое стерло с Земли всех нептичьих динозавров и большую часть других форм жизни, а также латимерий, населяющих мелководье.

По словам Мартилла это конкретное легкое принадлежит массивной латимерии длиной около пяти метров или больше. Современные целаканты редко достигают длины два метра. 

«Эта конкретная рыба была огромной — немного длиннее, чем доска для серфинга, и, вероятно, это самая большая латимерия из когда-либо обнаруженных», — Дэвид Мартилл.

Исследования латимерий показали, что они имеют много общих черт с хрящевыми рыбами, однако генетически ближе к наземным позвоночным, чем к лучеперым рыбам. Латимерии предпочитают прохладные воды на глубине от 100 метров и не могут долго существовать в теплых приповерхностных водах.

Эти хищные рыбы питаются головоногими моллюсками и рыбой мелких и средних размеров. В 1950-х годах рыбаки пробовали вылавливать латимерий для употребления в пищу, но выяснилось, что мясо рыбы обладает сильным запахом и вкусом тухлятины, а также вызывает желудочно-кишечные расстройства, так что древних рыбин оставили в покое.  

Почитайте, как в Германии обнаружили останки древнейшего питона. 

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