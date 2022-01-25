Окаменелости древних рыб подсказали, в какое время года упал астероид, уничтоживший динозавров

Динозавры были убиты падением метеорита на Землю около 66 миллионов лет назад, что стало известно как мел-палеогеновое вымирание. Об этом событии известно довольно много, но энтузиасты палеонтологии до сих пор умудряются раскапывать новые детали той катастрофы.

В новом исследовании, проведенном бакалавром геологии и палеонтологом Робертом ДеПальмой и его коллегами, ученым удалось выяснить в какое время года метеорит ударился о Землю, и ответить на этот вопрос удалось неожиданным образом – изучив окаменелости древних рыб.

Последние доказательства были получены из участка под названием Танис, расположенного в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. Танис – одно из нескольких геологических мест в мире, где ученые наблюдали границу мелового и палеогенового периодов в последовательности отложений.

В Танисе были обнаружены замечательные окаменелости динозавров, ранних млекопитающих, рыб, растений и многого другого. Многие из этих окаменелостей исключительно хорошо сохранились, а на некоторых видны остатки мягких тканей, таких как кожа, а также кости, которые могут дать ценную научную информацию.