Открыт новый вид птерозавра, которого поначалу принимали за рыбу

Исследователи продолжили поиски в позднемеловых слоях Кем-Кем в Марокко, где была обнаружена кость, и нашли дополнительные окаменелости животного, которые показали, что это новый вид с длинным тонким клювом, как у киви.

«Только представьте, как я был рад во время полевых работ в Марокко, обнаружив, что нижняя челюсть соответствует верхней челюсти, найденной доктором Лонгричем в этой совершенно уникальной окаменелости животного», — рассказывает ведущий автор исследования Рой Смит из Портсмутского университета.

Новый вид, получивший название Leptostomia begaaensis, с помощью своего клюва разрывал землю и глину в поисках скрытой добычи. Птерозавр охотился так же, как и современные кулики и киви, чтобы найти червей, ракообразных и небольших моллюсков с твердой оболочкой.

Птерозавры — это менее известные родственники динозавров. Известно более 100 видов этих крылатых рептилий, некоторые из которых были по размерам с истребитель, а другие — с воробья.