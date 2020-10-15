Открыт новый вид птерозавра, которого поначалу принимали за рыбу
Новый вид птерозавра был идентифицирован по окаменевшему куску клюва. При этом, изначально предполагалось, что это часть плавника рыбы, однако группа палеонтологов из университетов Портсмута и Бата обнаружила необычную текстуру кости, которую можно увидеть только у птерозавров.
Исследователи продолжили поиски в позднемеловых слоях Кем-Кем в Марокко, где была обнаружена кость, и нашли дополнительные окаменелости животного, которые показали, что это новый вид с длинным тонким клювом, как у киви.
«Только представьте, как я был рад во время полевых работ в Марокко, обнаружив, что нижняя челюсть соответствует верхней челюсти, найденной доктором Лонгричем в этой совершенно уникальной окаменелости животного», — рассказывает ведущий автор исследования Рой Смит из Портсмутского университета.
Новый вид, получивший название Leptostomia begaaensis, с помощью своего клюва разрывал землю и глину в поисках скрытой добычи. Птерозавр охотился так же, как и современные кулики и киви, чтобы найти червей, ракообразных и небольших моллюсков с твердой оболочкой.
Птерозавры — это менее известные родственники динозавров. Известно более 100 видов этих крылатых рептилий, некоторые из которых были по размерам с истребитель, а другие — с воробья.
Ученые использовали компьютерную томографию (КТ), чтобы выявить невероятную сеть внутренних каналов для нервов, которые помогали обнаруживать добычу под землей.
«Лептостомия на самом деле могла быть довольно распространенным птерозавром. Но есть одна странность: люди, вероятно, годами находили кусочки этого зверя, но до сих пор не знали, кем он был», — говорит Ник Лонгрич, соавтор исследования из Центра эволюции Милнера при Университете Бата.
Длинные тонкие клювы эволюционировали у многих современных птиц. Наиболее похожими на лептостомию являются птицы-исследователи, такие как кулики (Charadrii), киви (Apteryx), кроншнепы (Numenius), ибисы (Threskiornithinae) и удоды (Upupa epops). Некоторые из этих птиц добывают пищу на земле, например, питаясь дождевыми червями, тогда как другие охотятся вдоль пляжей и приливных равнин, добывая щетинистых червей, крабов и небольших моллюсков.
Исходя из того, что меловые слои Кем-Кем представляют богатую экосистему рек и эстуариев, можно предположить, что Leptostomia begaaensis следовала второму из этих сценариев кормления.
По его словам, мы недооцениваем разнообразие птерозавров, потому что летопись окаменелостей дает нам предвзятую картину. Окаменелости птерозавров обычно лучше сохраняются в водной среде — морях, озерах и лагунах. Эти животные, летавшие над водой в поисках рыбы, часто падали и умирали, поэтому в водных отложениях намного больше их окаменелостей.
«Птерозавры, охотившиеся у побережья, сохранялись реже, а многие из их внутренних мест обитания могут вообще никогда не сохраниться в виде окаменелостей. Подобная картина наблюдается и с птицами. Если бы все, что мы о них знаем, было бы подчерпнуто из окаменелостей, мы, вероятно, подумали бы, что птицы в основном были водными существами, такими как пингвины, тупики, утки и альбатросы. Хотя они и составляют меньшинство видов, их летопись окаменелостей намного шире, чем у наземных птиц, таких как колибри, ястребы и страусы», — заключил Лонгрич.
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