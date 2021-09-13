Палеохудожники воссоздали образ первого неандертальца Нидерландов

Пара палеохудожников, специализирующихся на создании реалистичных реконструкций окаменелостей, предоставила Национальному музею древностей Нидерландов скульптурную версию лица неандертальца по прозвищу Крайн. Братья Кеннис, живущие в Арнеме в Нидерландах, решили изобразить Крайна с широкой улыбкой, которая противоречит обычному суровому образу наших давно вымерших эволюционных кузенов.

Кусок черепа Крайна был найден в 2009 году на пляже в нидерландской провинции Зеландия. С тех пор ученые многое узнали о характеристиках неандертальцев, изучая различные окаменелые скелеты, обнаруженные во всем мире. Это позволило им сделать точные оценки внешности неандертальцев как в целом, так и по конкретным находкам скелетов.

Исследователи оценили возраст Крайна в 50–70 тысяч лет. Открытие его черепа стало первым свидетельством присутствия неандертальцев на территории современных Нидерландов.

Более глубокое исследование, проведенное учеными Лейденского университета и Института Макса Планка, позволило выявить еще больше подробностей о фрагменте черепа и его доисторическом владельце. Они определили, что обломок принадлежал коренастому молодому человеку. Изучение изотопов, заключенных в кости, показало, что рацион молодого человека состоял в основном из мяса, чего можно было ожидать от человека, жившего в древнем обществе неандертальцев-охотников-собирателей.