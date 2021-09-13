Палеохудожники воссоздали образ первого неандертальца Нидерландов

Пара палеохудожников, специализирующихся на создании реалистичных реконструкций окаменелостей, предоставила Национальному музею древностей Нидерландов скульптурную версию лица неандертальца по прозвищу Крайн. Братья Кеннис, живущие в Арнеме в Нидерландах, решили изобразить Крайна с широкой улыбкой, которая противоречит обычному суровому образу наших давно вымерших эволюционных кузенов.
Кусок черепа Крайна был найден в 2009 году на пляже в нидерландской провинции Зеландия. С тех пор ученые многое узнали о характеристиках неандертальцев, изучая различные окаменелые скелеты, обнаруженные во всем мире. Это позволило им сделать точные оценки внешности неандертальцев как в целом, так и по конкретным находкам скелетов.
Исследователи оценили возраст Крайна в 50–70 тысяч лет. Открытие его черепа стало первым свидетельством присутствия неандертальцев на территории современных Нидерландов.
Более глубокое исследование, проведенное учеными Лейденского университета и Института Макса Планка, позволило выявить еще больше подробностей о фрагменте черепа и его доисторическом владельце. Они определили, что обломок принадлежал коренастому молодому человеку. Изучение изотопов, заключенных в кости, показало, что рацион молодого человека состоял в основном из мяса, чего можно было ожидать от человека, жившего в древнем обществе неандертальцев-охотников-собирателей.
Внутри кости надбровной дуги ученые обнаружили необычную область, в которой была опухоль. Она была полностью доброкачественной, и, за исключением того, что она повлияла на внешний вид Крайна (она могла вызвать опухоль над глазом), она не повлияла на его здоровье.
Подобная опухоль никогда раньше не наблюдалась ни в одном другом образце неандертальцев, и ее присутствие помогло братьям Кеннис создать реконструкцию лица, совершенно уникальную среди скульптур этих людей.
Ученые полагают, что останки Крайна оказались на побережье, будучи выброшенными со дна Северного моря. В течение последнего ледникового периода уровень моря повышался и понижался. Во времена жизни Крайна уровень Северного моря был на 50 метров ниже, чем сегодня; оно было намного меньше, а между Британскими островами и континентальной Европой существовал сухопутный мост — массив сущи, называемый Доггерленд.
На протяжении своей долгой истории в Доггерленде развивалась процветающая и разнообразная экосистема. Неандертальцы сосуществовали вместе с мамонтами, шерстистыми носорогами, северными оленями, дикими лошадьми и многими другими крупными наземными животными, которые в доисторические времена бродили повсюду в северном полушарии. Современные люди в конечном итоге также прибыли в Доггерленд и оставались там до конца жизни как охотники-собиратели. Последний участок суши в этом районе был затоплен примерно в 5800 году до н. э.