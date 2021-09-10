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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

Палеонтологи изучили чешуйчатую кожу «плотоядного быка»

Анастасия Баринова
10 сентября 2021
карнтоавр.jpg
Фото: Jake Baardse/phys.org
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Копия скелета в музее Chlupáč Museum, Prague
Фото: Wikipedia
Окаменелая кожа динозавра, найденного в 1980-х годах, привлекла пристальное внимание ученых.

Представитель семейства абелизаврид (Abelisauridae), карнотавр известен науке только по одному образцу: Carnotaurus sastrei, найденному в 1985 году в провинции Чубут. Название переводится как «плотоядный бык»: такое имя дал своему открытию палеонтолог Хосе Бонапарт. Внешность динозавра и впрямь наталкивала на такие ассоциации – это был зверь с большими рогами и странной формой черепа.

Карнотавр жил во время позднего мелового периода, около 70 миллионов лет назад. Двуногий хищник легкого телосложения в длину достигал 7,5 – 9 метров и весил 1,35 тонны. Его задние конечности были длинные и стройные, тогда как передние – очень маленькие, но притом имели по четыре пальца. До наших дней дошел не только скелет, но и немало кожи карнотавра. Поэтому он имеет особенное значение для ученых – это первый и пока единственный плотоядный динозавр с сохранившейся кожей в их распоряжении. 

Команда специалистов из аргентинского научного центра Unidad Ejecutora Lillo решила всесторонне изучить кожные покровы этого животного. Кожа сохранилась в плечевой, грудной, хвостовой и, возможно, шейной областях.  Она состоит из средних и крупных (20–65 мм в диаметре) конических чешуек, окруженных сеткой из более мелких (<14 мм).

Австралийские коллеги, принимавшие участие в исследовании, указали на большое сходство чешуек карнотавра с кожей молоха (Moloch horridus). Эта ящерица из семейства агамовых широко распространена в Австралии.

Карнотавр относится к тероподам (Theropoda). Некоторые представители клады, например девятиметровый ютираннус (Yutyrannus), были покрыты перьями, тогда как некоторые гигантские тираннозавриды (Tyrannosauridae) имели и чешую, и перья одновременно. Карнотавр был полностью чешуйчатым, и это открытие позволяет больше узнать об эволюции доисторических животных.

Почитайте о «золотом веке» в палеонтологии и последних важных открытиях в этой сфере, которые меняют наши представления о динозаврах. 

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