Палеонтологи изучили чешуйчатую кожу «плотоядного быка»
Представитель семейства абелизаврид (Abelisauridae), карнотавр известен науке только по одному образцу: Carnotaurus sastrei, найденному в 1985 году в провинции Чубут. Название переводится как «плотоядный бык»: такое имя дал своему открытию палеонтолог Хосе Бонапарт. Внешность динозавра и впрямь наталкивала на такие ассоциации – это был зверь с большими рогами и странной формой черепа.
Карнотавр жил во время позднего мелового периода, около 70 миллионов лет назад. Двуногий хищник легкого телосложения в длину достигал 7,5 – 9 метров и весил 1,35 тонны. Его задние конечности были длинные и стройные, тогда как передние – очень маленькие, но притом имели по четыре пальца. До наших дней дошел не только скелет, но и немало кожи карнотавра. Поэтому он имеет особенное значение для ученых – это первый и пока единственный плотоядный динозавр с сохранившейся кожей в их распоряжении.
Команда специалистов из аргентинского научного центра Unidad Ejecutora Lillo решила всесторонне изучить кожные покровы этого животного. Кожа сохранилась в плечевой, грудной, хвостовой и, возможно, шейной областях. Она состоит из средних и крупных (20–65 мм в диаметре) конических чешуек, окруженных сеткой из более мелких (<14 мм).
Австралийские коллеги, принимавшие участие в исследовании, указали на большое сходство чешуек карнотавра с кожей молоха (Moloch horridus). Эта ящерица из семейства агамовых широко распространена в Австралии.
Iconic rep for #WorldLizardDay - Thorny Devil (Moloch horridus) from central Australia. No 2 bellies are the same (I've got pics of 100s) pic.twitter.com/6pNwzkKyOz— Christopher Watson (@Birds_Central) August 15, 2017
Карнотавр относится к тероподам (Theropoda). Некоторые представители клады, например девятиметровый ютираннус (Yutyrannus), были покрыты перьями, тогда как некоторые гигантские тираннозавриды (Tyrannosauridae) имели и чешую, и перья одновременно. Карнотавр был полностью чешуйчатым, и это открытие позволяет больше узнать об эволюции доисторических животных.
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