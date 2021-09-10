Палеонтологи изучили чешуйчатую кожу «плотоядного быка»

Представитель семейства абелизаврид (Abelisauridae), карнотавр известен науке только по одному образцу: Carnotaurus sastrei, найденному в 1985 году в провинции Чубут. Название переводится как «плотоядный бык»: такое имя дал своему открытию палеонтолог Хосе Бонапарт. Внешность динозавра и впрямь наталкивала на такие ассоциации – это был зверь с большими рогами и странной формой черепа.

Карнотавр жил во время позднего мелового периода, около 70 миллионов лет назад. Двуногий хищник легкого телосложения в длину достигал 7,5 – 9 метров и весил 1,35 тонны. Его задние конечности были длинные и стройные, тогда как передние – очень маленькие, но притом имели по четыре пальца. До наших дней дошел не только скелет, но и немало кожи карнотавра. Поэтому он имеет особенное значение для ученых – это первый и пока единственный плотоядный динозавр с сохранившейся кожей в их распоряжении.

Команда специалистов из аргентинского научного центра Unidad Ejecutora Lillo решила всесторонне изучить кожные покровы этого животного. Кожа сохранилась в плечевой, грудной, хвостовой и, возможно, шейной областях. Она состоит из средних и крупных (20–65 мм в диаметре) конических чешуек, окруженных сеткой из более мелких (<14 мм).

Австралийские коллеги, принимавшие участие в исследовании, указали на большое сходство чешуек карнотавра с кожей молоха (Moloch horridus). Эта ящерица из семейства агамовых широко распространена в Австралии.