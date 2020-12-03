Палеонтологи изучили невероятные глаза вымершего морского монстра

Сами по себе аномалокарисы — уже удивительные животные. Теперь вымершие, они когда-то доминировали в океанах в кембрийский период (541–485 миллионов лет назад). Некоторые из первых окаменелостей этих членистоногих, обнаруженных более века назад, были отдельными частями их тела, и первые попытки реконструкции внешнего вида аномалокарисов привели к появлению совершенно невероятных «монстров Франкенштейна» — ученые не могли представить, как выглядят эти подводные твари, и принадлежат ли найденные окаменелости одним и тем же животным. Но за последние несколько десятилетий многие новые открытия, в том числе целые окаменелости динокарид, дали более четкое представление об их анатомии, разнообразии и возможном образе жизни. Тем не менее, целиком аномалокарисы (что с древнегреческого переводится как «необычная креветка») все равно выглядят как животные, сошедшие со страниц научной фантастики.

У всех динокарид схожая структура тела. Аномалокарисы, например, на голове гордо носили пару больших сегментированных придатков для поимки добычи, имели круглый рот с зазубренными зубами и пару больших и чрезвычайно зорких фасеточных глаз (хотя асколко именно зорких, ученые особо не представляли до сегодняшнего дня). Передвигались они с помощью гибких боковых лопастей, а тело в целом может напомнить тело кальмара. В древних морях их можно было сравнить с суперхищниками вроде больших белых акул в современном мире.