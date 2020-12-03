Палеонтологи изучили невероятные глаза вымершего морского монстра

Самые причудливые существа, которых только можно представить, обитают в сумеречной зоне океана — на глубине до 1000 метров, куда почти не проникает солнечный свет — и адаптировали свое зрение к этому мрачному миру. Эволюция подарила глубоководным морским животным большие сложные глаза, которыми можно видеть при тусклом свете. Но как далеко в доисторические времена уходят эти жутковатые зоркие создания?
В новом исследовании палеонтологи сосредоточили свое внимание на аномалокарисах — животных из рода ископаемых членистоногих из класса динокарид (Dinocarida), который состоит из единственного отряда, радиодонтов. В итоге они обнаружили, что еще более 500 миллионов лет назад у них развились изощренные глаза,которые были адаптированы к тусклому свету глубокой воды.
Сами по себе аномалокарисы — уже удивительные животные. Теперь вымершие, они когда-то доминировали в океанах в кембрийский период (541–485 миллионов лет назад). Некоторые из первых окаменелостей этих членистоногих, обнаруженных более века назад, были отдельными частями их тела, и первые попытки реконструкции внешнего вида аномалокарисов привели к появлению совершенно невероятных «монстров Франкенштейна» — ученые не могли представить, как выглядят эти подводные твари, и принадлежат ли найденные окаменелости одним и тем же животным. Но за последние несколько десятилетий многие новые открытия, в том числе целые окаменелости динокарид, дали более четкое представление об их анатомии, разнообразии и возможном образе жизни. Тем не менее, целиком аномалокарисы (что с древнегреческого переводится как «необычная креветка») все равно выглядят как животные, сошедшие со страниц научной фантастики.
У всех динокарид схожая структура тела. Аномалокарисы, например, на голове гордо носили пару больших сегментированных придатков для поимки добычи, имели круглый рот с зазубренными зубами и пару больших и чрезвычайно зорких фасеточных глаз (хотя асколко именно зорких, ученые особо не представляли до сегодняшнего дня). Передвигались они с помощью гибких боковых лопастей, а тело в целом может напомнить тело кальмара. В древних морях их можно было сравнить с суперхищниками вроде больших белых акул в современном мире.
Несмотря на всплеск новой информации об этих удивительных членистоногих, об оптике глаз аномалокарисов было известно немного. В 2011 году палеонтологи опубликовали две статьи в журнале Nature, посвященные глазам окаменелостей этих членистоногих, найденных в Эму-Бэй на острове Кенгуру в Южной Австралии, возрастом 513 миллионов лет.
Однако за почти десять лет они получили больше образцов окаменелостей анлмалокарисов, которые оказались крупнее (как и их глаза, столь интересные для исследования). Оказалось, что глаза аномалокарисов были чрезвычайно чувствительны. У них есть отличительная «острая зона» — увеличенные линзы в центре поверхности глаза, которые улучшают захват света и разрешение. Единственный найденный глаз вида Anomalocaris aff. canadensis состоит из более чем 24 000 глазок-фасеток, с которыми могут посоперничать только некоторые насекомые, например, стрекозы. Это делало его успешным мелководным хищником, захватывающим добычу с помощью своих придатков с колючими шипами. Большие линзы аномалокарисов предполагают, что он мог видеть в очень тусклом свете на глубине, подобно бокоплавам, современному отряду высших раков.
Сложные глаза двух изученных аномалокарисов из сланцевой породы в Эму-Бэй выделяются среди любых членистоногих, живых или вымерших. Их громадный размер ставит их в ряд среди самых больших глаз членистоногих в истории.
Исследование предоставляет новую информацию об эволюции самых ранних экосистем морских животных. В частности, оно поддерживает идею о том, что зрение сыграло решающую роль во время кембрийского взрыва, поворотного этапа в истории, когда большинство основных групп животных (включая древнейших рыб) впервые появились во время мощного эволюционного всплеска.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances.