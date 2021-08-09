Палеонтологи изучили пещерного львенка из Якутии: что нам теперь известно

Тот факт, что древние животные имеют такую разницу в «возрасте», говорит о том, что пещерные львы использовали эти туннели на протяжении столетий в качестве семейного логова. Оба малыша не дожили и до двух месяцев. Смертность детенышей даже у современных кошачьих достаточно высока, и потому их ранее время смерти чем-то удивительным не является. Правда, в данном случае не было найдено следов других хищников, и ученые полагают, что львята стали жертвами оползней.

Их останки дают большой материал для исследований, позволяя изучать эволюцию кошачьих. Шкуры обоих детенышей похожи на покров нынешних африканских львят, но их меховой подшерсток гораздо длиннее и толще: в отличие от современников, им требовалось защищаться от холода. Зубы у них прорезались в более раннем возрасте, и это тоже может объясняться суровым климатом: малышам нужно было как можно скорее переходить на мясную пищу.

В будущем может быть проведено полное вскрытие для изучения тел детально, включая анализ содержимого их желудков. Также планируется полное генетическое секвенирование. Узнайте о пещерных львятах, найденных в Якутии в 2015 году.