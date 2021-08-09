Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

Палеонтологи изучили пещерного львенка из Якутии: что нам теперь известно

Анастасия Баринова
09 августа 2021
116427404_1300946936963542_8390715302952042418_n.jpg
Фото: Dr Ross Barnett/Twitter
Вечная мерзлота отлично сохранила останки древних хищников, и ученым удалось узнать немало интересных деталей.

Осенью 2018 года житель Якутии Павел Ефимов, занимающийся поиском бивней мамонта, обнаружил в замерзшем туннеле на глубине семи метров останки древнего животного. Открытие было сделано в районе Белой Горы на берегу реки Индигирки. Павел связался со специалистами Сибирского отделения Российской академии наук в Якутске, и на место была отправлена экспедиция.

Ученые извлекли и идентифицировали находку: ей оказался пещерный львенок ледникового периода, погибший 28 000 лет назад. В момент гибели он свернулся клубочком и был «законсервирован» вечной мерзлотой, что позволило идеально сохранить его останки, включая зубы, кожу, когти и даже усики.

Детеныш, первоначально получивший имя «Спартак», находился всего в 15 метрах от другого пещерного львенка, Бориса, обнаруженного в 2017 году. Палеонтологи решили, что малыши – братья, но дальнейшее изучение опровергло эту гипотезу. Спартак оказался самкой и был переименован в Спарту, а анализ ДНК не выявил родственных связей. Более того: Борис – на 18 000 лет старше! 

Тот факт, что древние животные имеют такую разницу в «возрасте», говорит о том, что пещерные львы использовали эти туннели на протяжении столетий в качестве семейного логова. Оба малыша не дожили и до двух месяцев. Смертность детенышей даже у современных кошачьих достаточно высока, и потому их ранее время смерти чем-то удивительным не является. Правда, в данном случае не было найдено следов других хищников, и ученые полагают, что львята стали жертвами оползней.

Их останки дают большой материал для исследований, позволяя изучать эволюцию кошачьих. Шкуры обоих детенышей похожи на покров нынешних африканских львят, но их меховой подшерсток гораздо длиннее и толще: в отличие от современников, им требовалось защищаться от холода. Зубы у них прорезались в более раннем возрасте, и это тоже может объясняться суровым климатом: малышам нужно было как можно скорее переходить на мясную пищу.

В будущем может быть проведено полное вскрытие для изучения тел детально, включая анализ содержимого их желудков. Также планируется полное генетическое секвенирование. Узнайте о пещерных львятах, найденных в Якутии в 2015 году.

рекомендации
Карта, Россия

В полевых условиях: тест-драйв обуви из коллекции ECCO Outdoor

Динозавр

Последняя трапеза анкилозавра сохранилась в его желудке спустя 110 млн лет

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Восклицательный знак

Сайгаки: степные странники