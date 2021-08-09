Палеонтологи изучили пещерного львенка из Якутии: что нам теперь известно

Осенью 2018 года житель Якутии Павел Ефимов, занимающийся поиском бивней мамонта, обнаружил в замерзшем туннеле на глубине семи метров останки древнего животного. Открытие было сделано в районе Белой Горы на берегу реки Индигирки. Павел связался со специалистами Сибирского отделения Российской академии наук в Якутске, и на место была отправлена экспедиция.
Ученые извлекли и идентифицировали находку: ей оказался пещерный львенок ледникового периода, погибший 28 000 лет назад. В момент гибели он свернулся клубочком и был «законсервирован» вечной мерзлотой, что позволило идеально сохранить его останки, включая зубы, кожу, когти и даже усики.
A well-preserved cave lion cub found in Siberia's permafrost is 28,000 years old, according to researchers. The Siberian Simba, nicknamed Sparta, was one of two baby cave lions found in 2017 and 2018 by mammoth tusk hunters. https://t.co/gCw5WB4P0N pic.twitter.com/j7lEXpW2Vd— CNN (@CNN) August 6, 2021
Детеныш, первоначально получивший имя «Спартак», находился всего в 15 метрах от другого пещерного львенка, Бориса, обнаруженного в 2017 году. Палеонтологи решили, что малыши – братья, но дальнейшее изучение опровергло эту гипотезу. Спартак оказался самкой и был переименован в Спарту, а анализ ДНК не выявил родственных связей. Более того: Борис – на 18 000 лет старше!
#FossilFriday has to be Boris and Sparta the Pleistocene cave lion cubs, now that they are published. Found just 15m apart, but actually 20,000 years separate in age! https://t.co/z1SKdOOLR9 [Free PDF]. Images by @love_dalen pic.twitter.com/aC87PjBfxP— Dr Ross Barnett (@DeepFriedDNA) August 6, 2021
Тот факт, что древние животные имеют такую разницу в «возрасте», говорит о том, что пещерные львы использовали эти туннели на протяжении столетий в качестве семейного логова. Оба малыша не дожили и до двух месяцев. Смертность детенышей даже у современных кошачьих достаточно высока, и потому их ранее время смерти чем-то удивительным не является. Правда, в данном случае не было найдено следов других хищников, и ученые полагают, что львята стали жертвами оползней.
Их останки дают большой материал для исследований, позволяя изучать эволюцию кошачьих. Шкуры обоих детенышей похожи на покров нынешних африканских львят, но их меховой подшерсток гораздо длиннее и толще: в отличие от современников, им требовалось защищаться от холода. Зубы у них прорезались в более раннем возрасте, и это тоже может объясняться суровым климатом: малышам нужно было как можно скорее переходить на мясную пищу.
В будущем может быть проведено полное вскрытие для изучения тел детально, включая анализ содержимого их желудков. Также планируется полное генетическое секвенирование. Узнайте о пещерных львятах, найденных в Якутии в 2015 году.