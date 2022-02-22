Палеонтологи нашли древнего ракоскорпиона. Он был одним из главных хищников в своей экосистеме

Палеонтологи обнаружили окаменелость животного в Австралии.

Исследователи обнаружили в Австралии окаменелость ракоскорпиона или морского скорпиона Woodwardopterus freemanorum длиной более метра. Они оценили возраст животного в 252 миллиона лет, что делает эту окаменелость самой поздней из когда-либо обнаруженных.

Ракоскорпионы (отряд Eurypterida) – вымершая группа членистоногих, живших в течение всего палеозоя, начиная с 510 миллионов лет назад. Среди них было немало крупных хищников, достигавших в длину двух с половиной метров. Ракоскорпионы населяли как моря, так и пресноводные водоемы.

Хотя окаменелость описываемого животного была обнаружена еще в 1990-х годах в центральном Квинсленде недалеко от поселка Теодор, его возраст удалось оценить только сейчас. Ученые выяснили, что этот образец на 11 миллионов лет древнее ближайшего найденного предшественника. Окаменелость представляет собой крупный фрагмент кутикулы, сохранивший характерный для ракоскорпионов узор из округлых и продолговатых бугорков.

«Используя опубликованные даты вулканических отложений, сохранившихся в угольных отложениях, морской скорпион был точно датирован как живший 252 миллиона лет назад, и после обширных исследований оказалось, что это конкретное ископаемое является последним эвриптеридом, известным в любой точке мира», – Эндрю Розефельдс, ведущий автор исследования из Центрального университета Квинсленда.

Розефельдс напомнил, что этот конкретный образец W. freemanorum жил прямо перед массовым пермским вымиранием, которое произошло около 291,9 миллиона лет назад. В это время ракоскорпионы исчезли вместе с 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных.

«Эта новая дразнящая окаменелость помогает заполнить пробел в наших знаниях об этой группе животных в Австралии и во всем мире. В то время именно этот морской скорпион был одним из крупнейших хищников в озерах и реках в районе Теодора», – говорит Розефельдс.