Палеонтологи обнаружили трилобитов с необычными головами

Трилобиты — это вымершие морские членистоногие, которые обитали в древнем океане в кембрийский и ордовикский периоды. В современном мире о трилобитах нам внешне могут напоминать мечехвосты и мокрицы.

Хотя генетическое разнообразие трилобитов достигло своего пика именно в кембрии (541 - 485 млн. лет назад), морфологические различия в цефалонах — головных отделах — наиболее заметны у трилобитов миллионами лет позже, в среднем и позднем ордовике.

Для трилобитов кембрийского периода специализация головного щита — довольно редкое явление, особенно среди птихопариидов (отдельного отряда трилобитов). За некоторыми исключениями, птихопариоиды демонстрируют палеонтологам довольно однообразные цефалоны — с щечными швами, по форме напоминающими лезвия.

Однако недавно команда ученых в составе профессора Чжао Фангчена, аспиранта Сунь Чжисиня и доктора Цзэн Хана из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук (NIGPAS) был описан трилобит из отряда птихопариидов с необычной головной морфологией. Ему дали научное название Phantaspis auritus gen. et sp. nov.

Окаменелость животного была обнаружена в среднекембрийской формации Мантоу в провинции Шаньдун, Северный Китай.