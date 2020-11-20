Палеонтологи обнаружили трилобитов с необычными головами

Трилобиты — это вымершие морские членистоногие, которые обитали в древнем океане в кембрийский и ордовикский периоды. В современном мире о трилобитах нам внешне могут напоминать мечехвосты и мокрицы.
Хотя генетическое разнообразие трилобитов достигло своего пика именно в кембрии (541 - 485 млн. лет назад), морфологические различия в цефалонах — головных отделах — наиболее заметны у трилобитов миллионами лет позже, в среднем и позднем ордовике.
Для трилобитов кембрийского периода специализация головного щита — довольно редкое явление, особенно среди птихопариидов (отдельного отряда трилобитов). За некоторыми исключениями, птихопариоиды демонстрируют палеонтологам довольно однообразные цефалоны — с щечными швами, по форме напоминающими лезвия.
Однако недавно команда ученых в составе профессора Чжао Фангчена, аспиранта Сунь Чжисиня и доктора Цзэн Хана из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук (NIGPAS) был описан трилобит из отряда птихопариидов с необычной головной морфологией. Ему дали научное название Phantaspis auritus gen. et sp. nov.
Окаменелость животного была обнаружена в среднекембрийской формации Мантоу в провинции Шаньдун, Северный Китай.
Этот уникальный трилобит позволяет по-новому взглянуть на морфологический диапазон и структурную основу специализации цефалонов у кембрийских трилобитов. Исследование нового экземпляра было опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
Phantaspis характеризуется головным мозгом с расширенной передней частью двулопастной формы, напоминающей пару кроличьих ушей на более поздних стадиях онтогенеза. Такая форма специализации головного щита не наблюдалась ни у каких других трилобитов более поздних периодов.
Это иллюстрирует разнообразие кембрийских трилобитов по морфотипам и дает пример вариации очертаний головных щитов у птихопариидов в среднем кембрии, а заодно позволяет предположить, что специализация цефалонов у трилобитов началась раньше, чем можно было предполагать.
Расширенный цефалон Phantaspis напоминает некоторые другие виды трилобитов с отличающимся от других головным отделом, например виды Harpina и Trinucleidae. Однако у Phantaspis передняя граница цефалона не была утолщена, как у вышеуказанных групп.
Ученые предполагают, что форма головы, наблюдаемая у Phantaspis, могла снизить опасность быть съеденными другими животными за счет увеличения размера трилобитов, что затрудняло их поедание хищниками.