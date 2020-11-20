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Палеонтология

Палеонтологи обнаружили трилобитов с необычными головами

Анастасия Крутикова
20 ноября 2020
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Цефалон у нового вида трилобитов напоминает пару кроличьих ушей.

Трилобиты — это вымершие морские членистоногие, которые обитали в древнем океане в кембрийский и ордовикский периоды. В современном мире о трилобитах нам внешне могут напоминать мечехвосты и мокрицы. 

Хотя генетическое разнообразие трилобитов достигло своего пика именно в кембрии (541 - 485 млн. лет назад), морфологические различия в цефалонах — головных отделах — наиболее заметны у трилобитов миллионами лет позже, в среднем и позднем ордовике. 

Для трилобитов кембрийского периода специализация головного щита — довольно редкое явление, особенно среди птихопариидов (отдельного отряда трилобитов). За некоторыми исключениями, птихопариоиды демонстрируют палеонтологам довольно однообразные цефалоны — с щечными швами, по форме напоминающими лезвия.

Однако недавно команда ученых в составе профессора Чжао Фангчена, аспиранта Сунь Чжисиня и доктора Цзэн Хана из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук (NIGPAS) был описан трилобит из отряда птихопариидов с необычной головной морфологией. Ему дали научное название Phantaspis auritus gen. et sp. nov. 

Окаменелость животного была обнаружена в среднекембрийской формации Мантоу в провинции Шаньдун, Северный Китай. 

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NIGPAS Почти полный экзоскелет (слева) и кранидий — центральная часть головного щита (справа) трилобита Phantaspisauritus gen. et sp. nov

Этот уникальный трилобит позволяет по-новому взглянуть на морфологический диапазон и структурную основу специализации цефалонов у кембрийских трилобитов. Исследование нового экземпляра было опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Phantaspis характеризуется головным мозгом с расширенной передней частью двулопастной формы, напоминающей пару кроличьих ушей на более поздних стадиях онтогенеза. Такая форма специализации головного щита не наблюдалась ни у каких других трилобитов более поздних периодов. 

Это иллюстрирует разнообразие кембрийских трилобитов по морфотипам и дает пример вариации очертаний головных щитов у птихопариидов в среднем кембрии, а заодно позволяет предположить, что специализация цефалонов у трилобитов началась раньше, чем можно было предполагать.

Расширенный цефалон Phantaspis напоминает некоторые другие виды трилобитов с отличающимся от других головным отделом, например виды Harpina и Trinucleidae. Однако у Phantaspis передняя граница цефалона не была утолщена, как у вышеуказанных групп. 

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NIGPAS Реконструкция дорсального экзоскелета и жизненного цикла Phantaspisauritus gen. et sp.

Ученые предполагают, что форма головы, наблюдаемая у Phantaspis, могла снизить опасность быть съеденными другими животными за счет увеличения размера трилобитов, что затрудняло их поедание хищниками.

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