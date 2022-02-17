Палеонтологи описали новый вид спинозавра с крокодилоподобным черепом

Он жил на территории современной Португалии около 130 миллионов лет назад.

Новое исследование показало, что по территории нынешней Португалии когда-то бродил 8-метровый динозавр с крокодилоподобным черепом и ощетинившейся шипами спиной. Ученые повторно проанализировали окаменелые остатки экземпляра, обнаруженного в Португалии еще в 1999 году, и пришли к выводу, что это новый вид.

Окаменелость древней рептилии была обнаружена на кладбище динозавров примерно в 50 километров к югу от Лиссабона. Первоначально ученые думали, что кости и зубы, найденные коллекционером-любителем Карлосом Натарио, принадлежали уже известному спинозавру (семейство Spinosauridae) под названием Baryonyx walkeri. Но в 2019 году другая группа палеонтологов, заметила, что нижний край нижней челюсти животного кажется слишком плоским для барионикса, у которого нижний профиль в этом месте более изогнут.

Вдохновленные этим наблюдением, профессор Октавио Матеуш из Школы науки и технологий NOVA в Капарике и его коллеги, решили повторно изучить окаменелости. Их задача облегчилась тем, потому что в ходе раскопок в 2020 году на том же месте были обнаружены дополнительные ископаемые кости, принадлежащие спинозавридам.

Схема скелета, показывающая красным цветом имеющиеся фрагменты костей нового вида спинозавров Фото: NOVA School of Science and Technology

Исследователи реконструировали кости в цифровом виде в 3D и выложили сканы в общий доступ. «Это поможет палеонтологам, музеям и энтузиастам. Вы можете распечатать кости в 3D», – пояснил Матеуш.

Тщательно изучив окаменелости, исследователи пришли к выводу, что этот динозавр является спинозавром, но не соответствует описаниям и размерам какого-либо из известных динозавров этого семейства. Более плоская нижняя челюсть придавала хищнику немного крокодилоподобный вид. Также у него обнаружились характерные бороздки в челюсти – там изначально располагалась сложная система нервов, которая, вероятно, помогала динозавру более эффективно охотиться.

Зубы у нового вида были сменные: новые прорезались в случае, если прежние застревали в костях жертвы или ломались. Также у этого спинозавра, как и у его сородичей, на спине росли длинные невральные шипы, а еще он охотился в воде, словно крокодил.

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«Спинозавры – одни из самых загадочных динозавров-теропод из-за их уникальной адаптации к водной среде и их относительной редкости. В их рацион в основном входила рыба, хотя в пищу шли и другие животные, например, птерозавры», – Октавио Матеуш.

Хотя спинозавры были свирепыми хищниками, они не так хорошо известны, как другие плотоядные тероподы вроде ти-рекса. По словам исследователей, это вызвано фрагментарным характером их летописи окаменелостей, которая базируется в основном на отдельно найденных зубах, и их необычном строении.

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Исследователи назвали новый вид спинозавра Iberospinus natarioi в честь Пиренейского полуострова и длинных шипов, типичных для спинозавров, а также в честь Карлоса Натарио, коллекционера-любителя, сделавшего находку в 1999 году.

«Добавление еще одного таксона к разнообразию спинозавридов в Иберии указывает на то, что клада, возможно, возникла в Западной Европе.

Ибероспинус увеличивает большое разнообразие спинозаврид из Иберии, несмотря на фрагментарный характер его остатков, и в настоящее время это один из самых полных образцов спинозавров в мире», – пишут исследователи.

Кстати, история открытия и изучения спинозавра сама по себе похожа на приключенческую повесть.