Пара из Южной Каролины нашла зуб мегалодона размером с ладонь

Прибрежная зона Южной Каролины когда-то была морским дном, и ископаемые находки морских животных в этом месте не редкость, однако найти зуб мегалодона подобных размеров — это большая удача.

Мегалодоны (Carcharocles megalodon) — это гигантские акулы из семейства Otodontidае, вымершие около 3 миллионов лет назад. Мегалодон был одной из самых больших рыб всех времен. О его величине судить трудно, но исследование ископаемых остатков, представленных большим количеством зубов и окаменелых позвонков, показывает, что эта акула имела гигантские размеры. По различным оценкам мегалодон достигал до 15 метров в длину и весил от 30-35 до 47 тонн.

Следы от зубов мегалодонов на костных ископаемых остатках морских животных указывают, что они питались мелкими китообразными, сиренами, ластоногими и большими рыбами. Сила укуса наиболее крупных мегалодонов, вероятно, достигала 10,8 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита.

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