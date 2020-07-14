Первая в мире жертва убийства: кто она?

Открытие было сделано на территории Сьерра-де-Атапуэрки в районе испанского города Бургас, результаты опубликованы в журнале PLoS One (2015).

Это знаменитое место археологических раскопок полно палеонтологических и археологических находок, проливающих свет на эволюцию человека. Одна из пещер Атапуэрки носит название «Расщелина костей» (Sima de los Huesos). За годы работы палеонтологи обнаружили там около трех десятков полных скелетов протолюдей и еще около четырех тысяч отдельных костей.

Исследования, в числе прочего, включают в себя воссоздание останков из разрозненных фрагментов. Один из результатов оказался феноменальным: восстановив черепную коробку древнего человека из 52 осколков (на это ушло два десятилетия), ученые обнаружили на ней явные признаки насильственной смерти.

Образец зарегистрирован в реестре как «череп № 17»; на его лобной кости над левой глазницей располагается два пролома, оставленных одним и тем же предметом. Это исключает вероятность того, что обладатель черепа погиб на охоте, от падения с высоты или атаки хищника. Исключается и версия случайного столкновения с каким-то предметом: два раза подряд такого быть не может. Вероятнее всего, смерть наступила в результате ударов одним и тем же орудием труда, нанесенных во время какого-то конфликта. Именно эти удары стали причиной смерти.

Останкам не менее 430 тысяч лет, и на настоящий момент это древнейшее свидетельство убийства человека человеком. До сих пор лучше всего были изучены и задокументированы свидетельства подобных конфликтов эпохи неолита. Новая находка доказывает, что межличностное насилие исторически лежит в основе человеческого поведения.

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