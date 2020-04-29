Первый плавающий динозавр: как спинозавр вошел в историю

Устройство представляет собой робота под названием «Флаппер», погружаемого в проточную воду, скорость которой регулирует Лаудер. Многочисленные камеры и датчики фиксируют движения животного (или робота) и импульсы, которые те создают во время движения.

Лаудер опустил «Флаппер» в воду, и пластиковая модель хвоста спинозавра, прикрепленная к ней, ожила, имитируя движение плывущего животного. При каждом взмахе по хвосту пробегала тень – и данные поступали в компьютеры Лаудера. Импульс, создаваемый хвостом, также измерялся, чтобы в дальнейшем проанализировать, насколько эффективно спинозавр мог бы двигаться в водной толще.

Результаты Пирс и Лаудера, которые включены в статью Nature, показывают, что хвост Spinosaurus aegyptiacus обеспечивает движение в воде с силой, в восемь раз большей, чем могут создать хвосты не спинозавровых тероподов Coelophysis и Allosaurus – и делает это в два раза эффективнее. Находка позволяет предполагать, что гигантский спинозавр проводил много времени под водой, возможно, плавая по рекам, как современный крокодил.

Этот вывод отличает спинозавра от других околоводных динозавров, описанных с 2014 года, включая виды, которые, возможно, напоминали по образу жизни гусей или черепах. Чем больше Лаудер говорит о весле на спине 15-метрового хищника, тем шире распахиваются его глаза. «Это просто невероятно!» – восклицает он.

Пирс и Лаудер надеются, что в будущих экспериментах улучшенная версия «Флаппера» поможет протестировать 3D-модель хвоста или даже всего спинозавра, которая поможет выяснить, как почти двухметровый спинной парус динозавра влияет на его плавучесть. Однако для достижения этой мечты Ибрагим хочет собрать все окаменелости, какие сможет – до последнего кусочка кости. Именно для этого его группа вернулась в пустыню в разгар лета 2019 года.

Некоторые из находок того сезона вскоре помогут разобраться с еще одной особенностью спинозавра: были ли его лапы перепончатыми? С большим количеством костей в руках исследователи могут, наконец, реконструировать всю ступню динозавра, чтобы проверить, насколько широко Spinosaurus aegyptiacus мог расставить пальцы.

Для Низара Ибрагима крайне важно, чтобы все окаменелости, найденные его группой, остались в Марокко, пополняя коллекцию, которую Зухри, палеонтолог Университета Хасана II, курирует в Касабланке. Есть надежда, что когда-нибудь эти находки станут основой первого национального музея естественной истории Марокко – и будут вдохновлять жителей всей Северной Африки на исследования затерянных миров у них под ногами.

«Я хочу построить дом для спинозавра, – говорит Ибрагим. – Он может стать символом – иконой – всей африканской палеонтологии».