Описан первый полностью реконструированный скелет динозавра
Доктор Дэвид Норман из отделения наук о земле Кембриджского университета полностью проанализировал и описал найденные в 1858 году в западном Дорсете окаменелые останки скелидозавра (Scelidosaurus) возрастом 193 миллиона лет.
Динозавры настолько плотно вплелись в современную культуру, что для многих удивительно, что их открытие произошло только в 1824 году. Само слово «динозавр» было придумано выдающимся палеонтологом Ричардом Оуэном в 1842 году. До этого обнаруженные окаменелости динозавров приписывались останкам драконов и гигантов.
Первые динозавры идентифицировались по отдельным фрагментам, а не целым скелетам, что приводило к реконструкциям, которые выглядят очень странно для современных глаз. Обычно динозавров представляли низкими и массивными существами, напоминающими огромных варанов или игуан. Такие модели динозавров можно увидеть в лондонском Crystal Palace Park.
Останки скелидозавра были найдены ученым Джеймсом Харрисоном и отправлены Оуэну в Британский музей. Поскольку окаменелости были смешаны с костями других животных, Оуэн попросил Харрисона собрать больше образцов. Примерно за год Харрисон нашел первый в истории полный скелет одного динозавра.
Результатом этого открытия стала публикация Оуэном двух коротких неполных статей по анатомии динозавра. Однако, ему не удалось реконструировать животное, представив, как оно могло выглядеть в жизни. Также ученый не предпринял попытки проследить связь скелидозавра с другими известными динозаврами того времени.
Только в 2017 году Дэвид Норман по-новому взглянул на скелидозавра и не только произвел его правильную реконструкцию, но также определил его место на эволюционном древе динозавров.
До недавнего времени считалось, что все динозавры делятся на два отряда: зауроподов и птицетазовых (орнитисхии). Норман и его ученики поставили этот факт под сомнение, заявив, что орнитисхии и зауроподы имеют общего предка, а скелидозавр близок по происхождению к птицетазовым.
Кожа скелидозавра была покрыта множеством костяных шипов для защиты. Поэтому долгое время считалось, что Scelidosaurus был предком стегозавров (Stegosaurus) с их позвоночными пластинами, а также анкилозавров (Ankylosaurus) с их бронированной кожей и хвостом, напоминающим булаву. Норман утверждает, что это было основано на плохом понимании анатомии скелидозавра, который определенно является предком только анкилозавров.
«Очень жаль, что такой важный динозавр, обнаруженный в столь критический период ранних исследований динозавров, никогда не был должным образом описан», — заключает Дэвид Норман.
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