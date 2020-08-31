Описан первый полностью реконструированный скелет динозавра

Доктор Дэвид Норман из отделения наук о земле Кембриджского университета полностью проанализировал и описал найденные в 1858 году в западном Дорсете окаменелые останки скелидозавра (Scelidosaurus) возрастом 193 миллиона лет.

Динозавры настолько плотно вплелись в современную культуру, что для многих удивительно, что их открытие произошло только в 1824 году. Само слово «динозавр» было придумано выдающимся палеонтологом Ричардом Оуэном в 1842 году. До этого обнаруженные окаменелости динозавров приписывались останкам драконов и гигантов.

Первые динозавры идентифицировались по отдельным фрагментам, а не целым скелетам, что приводило к реконструкциям, которые выглядят очень странно для современных глаз. Обычно динозавров представляли низкими и массивными существами, напоминающими огромных варанов или игуан. Такие модели динозавров можно увидеть в лондонском Crystal Palace Park.