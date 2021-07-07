Почему этот динозавр стал таким маленьким? Всему виной муравьиная диета

Во времена поздней юры и до позднего мела (от 160 до 70 миллионов лет назад) на Земле процветали альваресзавры (Alvarezsaurus) – представители семейства небольших оперенных динозавров – которых на определенном этапе ученые причисляли к ранним птицам. Эти стройные двуногие хищники населяли разные уголки планеты, включая территорию нынешних Монголии, Китая и Южной Америки.

Альваресзавры питались другими ящерами, ранними млекопитающими и яйцами динозавров, но новое исследование показало, что со временем их рацион сильно изменился, что привело к резкому уменьшению их размеров.

Группа ученых во главе с Цзычуанем Цинем из Пекинского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии измерила тела десятков альваресзавров, выяснив, что размеры взрослых особей этих ящеров сильно различались в разные временные отрезки.

Если первые альваресзавры весили при высоте больше метра от 20 до 70 кг, то примерно 100 миллионов лет назад эти ящеры стали весить 4-5 кг при высоте около метра. Ученые полагают, что это связано с изменением рациона ящеров – они стали муравьедами!