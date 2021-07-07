Почему этот динозавр стал таким маленьким? Всему виной муравьиная диета
Во времена поздней юры и до позднего мела (от 160 до 70 миллионов лет назад) на Земле процветали альваресзавры (Alvarezsaurus) – представители семейства небольших оперенных динозавров – которых на определенном этапе ученые причисляли к ранним птицам. Эти стройные двуногие хищники населяли разные уголки планеты, включая территорию нынешних Монголии, Китая и Южной Америки.
Альваресзавры питались другими ящерами, ранними млекопитающими и яйцами динозавров, но новое исследование показало, что со временем их рацион сильно изменился, что привело к резкому уменьшению их размеров.
Группа ученых во главе с Цзычуанем Цинем из Пекинского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии измерила тела десятков альваресзавров, выяснив, что размеры взрослых особей этих ящеров сильно различались в разные временные отрезки.
Если первые альваресзавры весили при высоте больше метра от 20 до 70 кг, то примерно 100 миллионов лет назад эти ящеры стали весить 4-5 кг при высоте около метра. Ученые полагают, что это связано с изменением рациона ящеров – они стали муравьедами!
Меловой период характеризуется быстрым развитием экосистем; одним из самых крупных и важных изменений можно считать медленное, но неуклонное распространение цветущих растений. Они полностью изменили характер ландшафта, что повлияло и на альваресзавров. Эти ящеры не стали питаться новыми растениями, однако появление новых видов насекомых, в том числе термитов и муравьев, помогло альваресзаврам во все возрастающей конкурентной борьбе с другими видами.
Реструктуризация экосистемы была названа «земной революцией мелового периода» (KTR), ознаменовав период возникновения современных лесов и лесных массивов с разнообразными животными и растениями, в том числе насекомыми, которые специализировались на опылении новых цветов, питаясь их листьями или нектаром.
В своей работе Цинь и его коллеги определяли возраст смерти каждого из альваресзавров, чтобы исключить попадание в выборку детенышей этих ящеров. Они убедились, что переход на диету из термитов и муравьев привел к значительному уменьшению этих ящеров в размерах, сделав их более приспособленными к новым условиям на планете, но также более уязвимыми для некоторых крупных хищников.