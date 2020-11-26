Почему вымерли мегалодоны?

Считается, что мегалодоны — самые большие акулы, когда-либо населявшие океаны нашей планеты, оставляли своих детенышей на теплом мелководье, где было много еды и мало хищников. Позже крохи-мегалодончики набирались сил и росли как на дрожжах, становясь самой грозной силой за пределами суши.
Однако по мере того, как уровень моря снижался все больше, а во всем мире наступило похолодание, заботливые сверххищники, возможно, находили все меньше прибрежных зон, где их детеныши могли безопасно достичь зрелого возраста. Об этом сообщают исследователи в статье, опубликованной в журнале Королевского общества Biology Letters. Для окончательного взросления мегалодонам требовалось 25 лет, и это — «чрезвычайно отсроченная половая зрелость», утверждают исследователи.
Согласно исследованию, излишняя зависимость мегалодонов (Carcharocles megalodon) от этих «яслей» способствовала окончанию их гегемонии в океанах, продолжавшейся 20 миллионов лет.
Вплоть до своего исчезновения около трех миллионов лет назад взрослые мегалодоны не имели соперников среди морских существ и питались более мелкими акулами и даже китами. Однако детеныши мегалодона были уязвимы для атак других хищников, среди которых были те же акулы. «Детские сады» на неглубоких континентальных шельфах с обилием мелкой рыбы и небольшим количеством конкурирующих хищников давали им идеальное место, чтобы достичь своих огромных размеров.
Исследовательская группа обнаружила зону таких питомников у восточного побережья Испании в провинции Таррагона. Судя по размеру найденных зубов, это место когда-то было домом для юных мегалодонов.
По словам авторов, испанский питомник можно охарактеризовать как «идеальное место для взросления». Это был «неглубокий залив с теплыми водами, выходом в море и с обширными коралловыми рифами, где обитало множество беспозвоночных, рыб, морских млекопитающих и других акул и скатов».
Исследователи проанализировали восемь других наборов акульих зубов, которые были ранее собраны в разных местах США, Перу, Панамы и Чили. Они пришли к выводу, что четыре из них — два в США и два в Панаме — принадлежали молодым мегалодонам. Авторы работы предполагают, что эти четыре района также могли быть питомниками.
Акулы постоянно теряют зубы на протяжении всей своей жизни, а «питомники» — это зоны с большим количеством акул.
«Как следствие, в этих местах может выпасть огромное количество зубов, что увеличивает шансы на последующие открытия окаменелостей», — отмечают авторы статьи.
Мегалодоны наслаждались теплыми и умеренными водами в миоцене, который длился примерно от пяти до 23 миллионов лет назад. Но более прохладный период плиоцена их устраивал гораздо меньше.
Когда их жертвы адаптировались и отправились в более холодные воды, мегалодон оставался там, где океаны были более теплыми. Это усилило конкуренцию между мегалодонами и более мелкими, но и более проворными большими белыми акулами (Carcharodon carcharias).
Значительное сокращение мелководных питомников из-за потери уровня моря, вызванное более прохладным климатом, также могло способствовать окончательному вымиранию мегалодона.
Согласно исследованию, опубликованному в этом году, мегалодоны достигали 16 метров в длину, имели голову длиной около 4,65 м, спинной плавник высотой 1,62 м и хвост длиной 3,85 м.