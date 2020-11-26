Почему вымерли мегалодоны?

Считается, что мегалодоны — самые большие акулы, когда-либо населявшие океаны нашей планеты, оставляли своих детенышей на теплом мелководье, где было много еды и мало хищников. Позже крохи-мегалодончики набирались сил и росли как на дрожжах, становясь самой грозной силой за пределами суши.

Однако по мере того, как уровень моря снижался все больше, а во всем мире наступило похолодание, заботливые сверххищники, возможно, находили все меньше прибрежных зон, где их детеныши могли безопасно достичь зрелого возраста. Об этом сообщают исследователи в статье, опубликованной в журнале Королевского общества Biology Letters. Для окончательного взросления мегалодонам требовалось 25 лет, и это — «чрезвычайно отсроченная половая зрелость», утверждают исследователи.

Согласно исследованию, излишняя зависимость мегалодонов (Carcharocles megalodon) от этих «яслей» способствовала окончанию их гегемонии в океанах, продолжавшейся 20 миллионов лет.

Вплоть до своего исчезновения около трех миллионов лет назад взрослые мегалодоны не имели соперников среди морских существ и питались более мелкими акулами и даже китами. Однако детеныши мегалодона были уязвимы для атак других хищников, среди которых были те же акулы. «Детские сады» на неглубоких континентальных шельфах с обилием мелкой рыбы и небольшим количеством конкурирующих хищников давали им идеальное место, чтобы достичь своих огромных размеров.